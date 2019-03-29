栗浩洋：“AI”等新技术有助于推进教育公平

人民网博鳌3月29日电（枉源、孟凡盛） 3月28日下午，松鼠AI教育创始人兼董事长栗浩洋做客人民日报人民网博鳌亚洲论坛演播室，畅谈人工智能的发展趋势以及对传统教育的影响等相关话题。

栗浩洋表示，李克强总理在年会开幕式的主旨演讲给了大家很大的信心。“经济发展最核心的点是如何保持可持续发展，尤其是在科技创新之下，经济必须实现真正的高质量增长。”栗浩洋表示，所谓消费升级亦或是引领经济发展，核心是每一个企业到底投入了多少资金，做研发到底拥有多少自主知识产权，技术是否能够在国际上领先，同时，产品是否能够给消费者与众不同的感受。

栗浩洋说，很多一些引领未来的科技或企业是不被广为所知的，但通过博鳌年会的影响和媒体的关注，他们的声量也被放大了，能够让这些企业不断的去涌现出新的中国的BAT级的公司。

“教育行业本身也是博鳌亚洲论坛关注的一个热点民生话题。”栗浩洋表示，教育行业其实是没有经济周期的，一直在坚定成长。人工智能技术的发展，就是有机会去实现“弯道超车”。

栗浩洋说，人工智能等新技术的出现，有助于推动教育公平化；其次还可以让大家的学习变得相对轻松。“人工智能的不断深入研发，将很大程度影响现有的教学模式，可以把所有教研老师的智慧聚集在一个AI系统里面，让AI变成一个‘超级老师’，让学生们尽可能享受到更加优质的教育资源。”

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