原标题：《微纪录新兰州》第三季“他与旧时物”上线

2013年底，兰州市委宣传部、兰州市人民政府新闻办、成都小虎添翼文化传媒有限公司共同策划推出了城市创新推广项目——《微纪录 新兰州》。微纪录新兰州项目引进英国广播公司(BBC)制作流程，以宣传兰州为宗旨，以兰州独特的人文风情为主要传播内容，开创了国内城市微纪录片先河。

《微纪录 新兰州》项目截止2017年共推出30余部微纪录片，分为第一季和第二季。2013年上线的第一季主要围绕“兰州城市”整体展开宣传；2017年上线的第二季主要围绕“兰州元素”的文化载体和精神载体进行宣传。两季均以真实的人与物之间的故事，让兰州更加立体、鲜活地展现在世人面前。项目推出期间央视新闻频道、央视海外频道、凤凰卫视、新华网等众多新闻媒体对该项目进行了相关报道，累计传播人次达到8000万。 时隔两年，兰州市委宣传部与成都小虎添翼文化传媒有限公司再度联手推出《微纪录 新兰州》第三季——“他与旧时物”。第三季，创作团队耗时半年时间调研、拍摄和制作，重点突出沿丝绸之路而来，在兰州发展，历久弥新的人、事、物。对此，兰州市委宣传部与制作方经过大量数据调研和分析，从兰州的地标、艺术、生活、技艺、文化等方面，选取具有代表性的人、事、物作为单集的选题，创作了“他与旧时物”六集短视频。 六集短视频分别为：第一集《金城揽胜图》，用科技还原兰州丝绸重镇的面貌，赋予城市新的魅力；第二集《兰州鼓子》，通过汇集南北地域曲艺特征的兰州鼓子，一窥西北的民间曲艺图鉴；第三集《罐罐茶》，罐罐茶是整个西北民俗生活的缩影，同时也是丝绸之路茶文化的“活化石”；第四集《羊肉与辛香料》，辛香料通过丝绸之路来到兰州，与羊肉相遇，产生了兰州独特的饮食文化。民族融合也在兰州羊肉的饮食文化中得以展现；第五集《手工地毯》，从丝路而来的手工艺，在兰州得以延续和发展；第六集《丝路花雨画册》，一本记录《丝路花雨》舞台剧创作及演出全过程的“丝路花雨相册集”，带我们窥探经典之后的秘密。 《微纪录新兰州》第三季“他与旧时物”每集时长约5分钟，适应互联网移动端口下人们的观看习惯。六集短小精悍的视频让人们感受到随丝绸之路而来的物件在兰州这座城市的融合和发展。经过半年多时间的策划、拍摄和制作，这些制作精良、视角新颖、内容独特的短视频已陆续在官方微博、爱奇艺，优酷，搜狐，腾讯等视频网站上线，届时大家可登陆各大视频网站进行观看。

(责编：朱一梵、李栋)