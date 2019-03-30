第八轮中美经贸高级别磋商在京举行

新华社北京3月29日电 （记者韩洁）3月28日至29日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在北京共同主持第八轮中美经贸高级别磋商，双方讨论了协议有关文本，并取得新的进展。

刘鹤副总理将于下周应邀访美，在华盛顿举行第九轮中美经贸高级别磋商。

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