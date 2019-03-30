公务用车和办公用房管理日趋规范

本报北京3月29日电 （记者江琳）记者从29日在京召开的全国机关事务工作会议上获悉：近年来全国各地各部门扎实推进公车改革，实行车改的29个省区市均出台了车辆标识化方案，车身统一喷涂或张贴标识，省市县三级平均车辆标识化率达到99.4%。

国务院副秘书长、国家机关事务管理局局长李宝荣说，近年来，各级机关事务管理部门全面贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和国务院“约法三章”，扎实推进《党政机关公务用车管理办法》和《党政机关办公用房管理办法》贯彻实施，完善配套制度，抓好宣传培训，创新管理手段，加强监督考核，取得了积极成效。

据介绍，截至目前，22个省区市和70个中央部门出台了公务用车管理实施办法；实行车改的29个省区市均出台了车辆标识化方案，车身统一喷涂或张贴标识，省市县三级平均车辆标识化率达到99.4%，25个省区市已建成省市县三级互联互通的“全省一张网”公务用车平台。湖北、江西、福建对公务用车实行统一车牌号段管理，并向社会公开。

另据介绍，20余个省区市和中央部门制定了办公用房管理实施办法，11个地区基本完成了省直机关办公用房权属统一登记，广西等12个地区建立了省直机关办公用房管理信息系统，江苏等地区将办公用房管理纳入了党政机关绩效评估指标体系。

李宝荣说，机关事务管理部门承担着机关运转所需经费、资产、服务管理等职责，过紧日子、精打细算、厉行节约，是必须始终遵守的基本原则。2019年，各级机关事务管理部门要牢固树立过紧日子的思想，时刻绷紧勤俭节约这根弦，严格贯彻落实“两个办法”，持续规范国内公务接待管理，从严从紧控制机关运行成本，扎实开展公共机构能源资源节约和生态环境保护工作，推进节约型机关创建，助力提升政府施政效能。

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