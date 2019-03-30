全国已播农作物一点五亿亩 春耕瞄准高质量发展

河北省枣强县新屯镇西黄甫村麦田。

新华社记者 李晓果摄

本报北京3月29日电 （记者高云才）“从使蛮力到使巧力，从靠经验到靠科技，俺也成了一个新型职业农民啦。”在河南省滑县白道口镇西河京村，村民黄国兴在农技人员的引导下增加玉米种植密度，引种“隆平206”，今年有望实现单产1300斤。依靠农业科技专业合作社，小农户和农业组织化经营联结成一体，这是今年春耕瞄准农业高质量发展的一个重要信号。

早谋划、早动手，当前春耕春播稳步推进。农业农村部农情调度显示：截至3月29日，全国已播各类农作物1.5亿亩，占春播意向面积的11.3%。

高质量发展，发力藏粮于技，今年春耕各地大力推进良种良法，力求提高粮食单产和品质。截至发稿，全国粮食作物已播6150万亩，占意向种植面积的6.4%。油料已播10.7%。早稻已育秧76.8%，已栽插11.3%；中稻（一季稻）已育秧17%；春玉米已播4.4%；春小麦已播20.3%；薯类已播27.3%。

夯实粮食综合生产能力基础，着力藏粮于地，不断提高现代农业装备水平。被誉为“北大仓”的黑龙江省持续推进高标准农田建设，在累计完成高标准农田7768万亩的基础上，今年再完成600万亩建设任务。

“大田枕着水渠睡觉，旱涝都不愁。”在大力兴修水利的基础上，根据资源禀赋情况，推进节水型农业，甘肃省大力发展以“全膜双垄沟播”技术为主的旱作农业。全省在完成805万亩秋覆膜基础上，全力抓好春季700万亩顶凌覆膜，新建高标准农田220万亩以上，完成2050万亩粮食生产功能区划定任务，确保粮食播种面积在4000万亩以上，确保粮食产量稳定在220亿斤水平上。

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