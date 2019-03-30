新型自动驾驶仿真系统研发成功

据新华社华盛顿3月28日电 （记者周舟）百度研究院、北京大学等中方机构与美国马里兰大学研究人员最新研发出的“增强现实的自动驾驶仿真系统”，可自动创建逼真的道路场景，为自动驾驶车辆提供更为可靠且廉价的实验室模拟方法。

业界通常认为，使用仿真系统进行模拟，是验证自动驾驶系统安全性的最可行方案之一。

新型仿真系统可利用激光雷达和双目相机扫描一段街道，模拟出与真实情况高度相似的交通流量。同时，先进的视图合成技术可在已有图像基础上，生成任意视角的场景图像，看起来如同直接拍摄一样真实。

(责编：蒋琪、袁勃)