推动扶贫协作和定点扶贫再上新台阶

新华社北京3月29日电 全国东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫工作推进会29日在京召开。中共中央政治局委员、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华出席会议并讲话。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述，切实提高思想认识，强化责任落实，推动扶贫协作和定点扶贫工作再上新台阶。

胡春华指出，2018年首次签订东西部扶贫协作协议书和中央单位定点扶贫责任书，把党中央、国务院的部署要求变为可量化可考核的刚性任务；首次组织实施东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫考核，进一步压实了帮扶责任，工作质量和成效显著提升，超额完成协议书和责任书计划任务，成绩值得充分肯定。

胡春华强调，2019年是全面建成小康社会的关键之年，也是决战决胜脱贫攻坚的关键之年，要继续深入推进东西部扶贫协作和中央单位定点扶贫，结合中央脱贫攻坚专项巡视和考核发现问题抓好整改，不折不扣完成协议书和责任书任务，提高帮扶工作的针对性、实效性和可持续性，为打赢精准脱贫攻坚战、全面建成小康社会作出更大贡献。

承担东西部扶贫协作任务有关地方负责同志或扶贫部门负责同志和承担定点扶贫任务中央单位负责同志或扶贫部门负责同志参加会议，并签订了2019年东西部扶贫协作协议书和中央单位定点扶贫责任书。

《 人民日报 》（ 2019年03月30日 04 版）

(责编：蒋琪、袁勃)