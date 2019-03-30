原标题：成品油价因增值税调整迎年内首降

3月29日，国家发改委网站发布消息，自2019年3月31日24时起，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，折合升价92号汽油下调0.18元/升，零号柴油下调0.17元/升。

而3月28日，国家发改委发布通知称，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年3月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高80元。

“这实际上是一次有趣的巧合，油价按照现行成品油价格形成机制上调刚好遇上增值税下调，就出现这种价格先涨后降的有趣现象。”万博新经济研究院副院长张海冰昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，因为税率变动是不多见的，所以这种现象也很少出现。

“今年以来，国内成品油共经历了五次涨价和一次搁浅，目前全国大多数地区92号汽油零售限价在7元/升-7.1元/升，多数地区汽油价格进入‘7元时代’。”民生银行研究院研究员郭晓蓓昨日在接受《证券日报》记者采访时表示，此次降价受成品油增值税的调整，公告显示成品油增值税率将迎来3%的降税政策，也使得多数地区的汽油价格将再回“6元时代”。

郭晓蓓分析称，此时减税政策的推出，有助于缓解炼厂税费成本压力，增强企业活力。因为对于成品油行业而言，国内油品市场供需矛盾突出，尤其是独立炼厂。增值税税率的降低能进一步的降低企业资金压力，释放流动资金，提高企业的市场活跃度。粗略测算，以2018年汽油全年产量及均价来计，增值税降低3%，大约将释放340亿元的税负。

“不过由于增值税调节的影响是一次性的，后续成品油价格调整仍然会跟随国际成品油价格的波动。”湘财证券研究所宏观研究员祁宗超在接受《证券日报》记者采访时表示，对于增值税下调，市场关注的重点往往从为生产企业减负角度出发，但换一个角度来说，增值税作为一种流转税，最终是作用在消费者身上的。降低增值税在一定程度上降低了消费者最终购买价格，以此拉动消费需求。

郭晓蓓认为，成品油增值税的下调，对终端市场来讲是一剂利好，消费者用油成本下降，在一定程度上能够刺激成品油市场消费。仅从销项增值税方面考虑，炼厂不调整出厂售价的情况下，每吨汽、柴油可分别少缴税172元和157元；终端零售层面，消费者可享受汽油238元/吨、柴油198元/吨的优惠。此次成品油增值税下调，必将让利于民，对国内成品油市场发展也可起到推动作用。

目前来看，国家对于成品油征税环节的革新仍是一个摸索中前进的过程。郭晓蓓表示，一方面，基于国内能源结构调整的需要，在新能源汽车的全面推进下，汽、柴油消费税降低的难度较大。2018年12月份，国家发改委明确规定在汽车行业禁止新建独立燃油车企，表明国家在传统能源汽车行业改革的决心。另一方面，降税的前提需堵住税收漏洞，目前成品油消费税征管环境仍需完善，需继续加强产、销、用三方的税票监管。

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