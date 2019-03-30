博鳌亚洲论坛2019年年会闭幕

新华社海南博鳌3月29日电（记者周慧敏、孙雯骥）为期四天的博鳌亚洲论坛2019年年会29日下午在海南博鳌落下帷幕。来自五大洲60多个国家和地区的2000多位政界、工商界代表和智库学者参加了本届年会，并在这里展开智慧与思想的碰撞。
国务院总理李克强出席本届年会开幕式，并发表题为《携手应对挑战 实现共同发展》的主旨演讲。
本届年会以“共同命运、共同行动、共同发展”为主题，在50多场各种形式的分论坛或圆桌会议中，嘉宾们围绕“一带一路”、改革开放、区域合作、创新发展等关键词进行了深入探讨。
博鳌亚洲论坛秘书长李保东在年会闭幕新闻发布会上表示，通过思想的碰撞，本次年会达成了一些非常重要的共识，即加强国际合作，构建开放型的世界经济，持之以恒推进结构性改革，追求发展质量，通过技术创新、流程创新、机制创新和观念创新来驱动经济的发展。
博鳌亚洲论坛是一个非政府、非营利的国际组织，自2001年成立起，致力于推动亚洲区域经济合作，为本地区经济实现可持续发展提供智力支持。
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