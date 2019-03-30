健康中国，儿童安全用药是重要内容

今年全国“两会”期间，儿童用药成为代表委员热议的公共卫生话题。国家医保局近日发布《2019年国家医保药品目录调整工作方案（意见稿）》，并向社会公开征求意见。方案显示，6月份将印发新版药品目录，儿童用药被点名为优先考虑调入药品。业界认为，我国儿童用药迎来快速发展的“春天”。

一直以来，我国儿童用药呈现“四少三高”特点：儿童专用药品少、适用的剂型少、适用规格少、生产厂家少，用药风险高、不良反应高、资源浪费高。为了通过政策层面的支持，鼓励企业研发申报儿童用药，提高儿童用药的可及性，尽快解决“少药”现状，今年两会期间，不少代表委员建议，将儿童用药的立法工作提上日程。

全国工商联药业商会的调查显示，在中国6000多家药厂中，专门生产儿童药品的仅10余家，有儿童药品生产部门的企业也仅30多家。在儿童用药这个大部分企业不愿涉足的“冷门”领域，也有一些企业长期专注、用心于此，将儿童药业务确定为公司的第一战略。“真正的企业战略，一定是以解决社会问题为使命的。‘保障中国儿童安全用药，呵护中国儿童健康成长’既是我们的义务，也是我们的业务。我们联合卫计委召开了《首届中国儿童安全用药传播与发展大会》，就是在践行小葵花的品牌使命。”葵花药业总裁关一如是说。

第十一届全国人民代表大会常务委员会副委员长、国家新药创制重大专项技术总师桑国卫院士也曾提出，儿童药匮乏问题的解决，需要进一步加大政策层面对儿童专用药品研发和生产的指导和鼓励，探索研发儿童用药的投入、补偿机制，并探索制定中国儿童药品法，用法律固化相关儿童用药的研发生产。

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