开放，仍是中国经济的关键词

日前，习近平主席圆满完成对意大利、摩纳哥、法国的访问，向世界再次展示了中国对外开放的姿态与胸怀。与此同时，近日召开的“2019年中国发展高层论坛”“博鳌亚洲论坛2019年年会”等重磅经济论坛也有一个新现象：不仅与会的外国经济界人士比往年更多，而且人们对世界经济形势以及中国对外开放更加关注。海内外经济界普遍认为，尽管当前世界经济格局、全球经贸环境、产业转移等都在发生深刻变化，但和平与发展仍然是当今时代的主题。中国推出一系列扩大开放举措，不仅将深刻改变中国经济，更将为世界经济发展带来长远、积极的影响。

中国开放姿态更积极

从春暖花开的北京钓鱼台国宾馆，到面朝南海的博鳌小镇，2019年全国两会之后，两场重要的经济论坛接连登场。尽管论坛举办地相隔千里，但与会中外嘉宾们分析世界经济和自身发展时的切入点比往年更趋一致——日益开放的中国。

区域经济发展离不开中国。意大利经济发展部副部长杰拉奇认为，意大利作为七国集团成员，率先加入中国的“一带一路”倡议，是要把贻误的时间补回来。杰拉奇表示，中国市场和来自中国的投资对意大利经济社会发展具有重要意义，意大利在加入“一带一路”倡议方面做出表率，是作为七国集团一员和欧盟主要成员国重新发挥领导力的体现。

世界经济治理离不开中国。世界银行集团首席经济学家佩妮洛皮·蔻加诺·戈德堡表示，当前世界上有很多“逆全球化”情绪，一方面是因为经济全球化的好处并没有让所有人得到公平的分享；另一方面是因为世界贸易组织（WTO）所制定的规则没能解决新问题。“我们不一定要求所有国家在所有问题上都能够完全达到一致，我们希望WTO能够变得更加灵活。”她说，中国现在不仅仅在国际贸易中发挥非常重要的作用，在全球经济中也发挥了更为重要的作用，未来中国将在多边倡议中发挥相应的领导力。

寻找发展方向离不开中国。在美国桥水投资公司董事长瑞·达利欧看来，中国的发展非常迅速，出现了很多增长奇迹。在调控债务周期方面，中国有很大的空间和能力，政府可以用更加统筹的方式调控经济；在金融开放方面，中国的开放对全球金融体系起到非常关键的作用，也对全球储备货币的结构产生着影响。达利欧认为，面对当前世界局势，最好的办法是像中国这样以更开放的姿态来解决，找到未来发展的重要办法。

政策信号更加清晰

事实上，全球经济界人士对于中国开放的认同并非无本之木。相关部委接连释放了进一步扩大开放的最新政策信号。

“中国的开放不开空头支票。”中央财经委员会办公室副主任韩文秀表示，中国的对外开放将是更加互利共赢的开放。未来，市场准入负面清单将进一步减少，外资将进入更大的市场空间和更多的产业领域，享有更充分的国民待遇。“我们将加快修改完善国内法律法规，以法定、规范的方式将对外开放举措固定下来，包括加强知识产权保护、加大对侵权行为的处罚等，这也是中国建设创新型国家、发展创新型企业的内在要求。”韩文秀说。

“金融业开放是中国对外开放格局的重要组成部分。”中国人民银行行长易纲表示，要在持股比例、设立形式、股东资质、业务范围、牌照数量等方面对中外资机构适用同等监管要求和标准，以更加透明、更符合国际惯例的方式同等对待内外资金融机构。金融市场开放要进一步联通境内外资本市场，进一步完善合格境外投资者制度，完善“沪港通”“深港通”。继续推进人民币汇率形成机制改革，增强人民币汇率弹性，更好地发挥汇率在宏观经济稳定和国际收支平衡中的“自动稳定器”作用。

“我们欢迎不同发展阶段的国家都参与‘一带一路’的‘五通’建设。”在博鳌亚洲论坛2019年年会上，财政部副部长邹加怡表示，中国财政部与27国财政部门共同核准了《“一带一路”融资指导原则》，与6家主要多边开发银行签署了《加强“一带一路”合作备忘录》。“通过这些政策框架，我们鼓励各方将遵循国际通行规则、适应发展中国家实际需要、遵循市场规律三者有机结合，把高质量、高标准、可负担、可持续等原则贯彻到‘一带一路’融资实践中。”邹加怡说。

面对未来更添信心

会场之外是不一样的风景，会场之内却是同一种愿景。面对世界经济依然复杂的不确定性，中国对外开放的决心与努力，让国内外人士对所在行业的未来充满信心。

这种信心，源自政策的协作。“不可否认，2019年全球经济依然会面临比较大的下行压力，但是只要各种风险不进一步加剧，全球经济就应该不会出现全面的衰退。特别是国际金融危机后，全球金融监管框架得以强化，金融体系稳定性提高，新兴市场外汇储备也比较充裕，为应对风险创造了条件。”国务院发展研究中心副主任王一鸣在2019年中国发展高层论坛上说。

这种信心，源自开放的市场。“中国拥有近14亿居民，是世界上最大的汽车市场，同时也是最大的电动汽车市场。”德国宝马集团董事长科鲁格说，中国经济进入新常态，挑战和机遇并存，创新力量正在让中国从战略市场变成全球价值创造中心。因此，跨国企业在中国的成功将取决于如何更好地利用中国的优势并在全球实现共赢。

这种信心，源自共赢的平台。在联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪看来，发展是解决问题的关键，能让人们留在自己的土地上安居乐业。中国在减贫脱贫方面的经验对于其他国家来说非常宝贵，是很好的借鉴。菲利波·格兰迪表示，“一带一路”建设促进互联互通，推动民生改善，与联合国的宗旨高度契合。未来，联合国难民署希望加强与中方合作，充分挖掘“一带一路”潜力，助推经济全球化朝着更加均衡普惠的方向发展。

面对世界经济复杂多变的态势，中国坚定不移推动全面扩大开放，不仅为自身实现高质量发展提供了强大支撑，也为全球千千万万个经济活动参与者带来更多的机遇。“开放”仍是中国经济的关键词。

(责编：蒋琪、袁勃)