去年中国外债余额近2万亿美元

本报北京3月29日电 （记者邱海峰）国家外汇管理局29日公布的数据显示，截至2018年12月末，中国全口径（含本外币）外债余额为19652亿美元，较2017年末增长2073亿美元，增幅12%。
国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英指出，2018年中国外债规模继续保持增长，增速总体趋缓。2018年1-4季度，中国外债规模季度环比变化分别为7.5%、1.5%、2.7%和-0.2%。其中，一季度增长最快，二、三季度增速明显趋缓。
如何评价当前中国外债风险？王春英表示，中国外债风险总体可控。2018年末，中国外债负债率（外债余额/国内生产总值）为14.4%，债务率（外债余额/货物与服务贸易出口收入）为74.1%，偿债率（中长期外债还本付息与短期外债付息额之和/货物与服务贸易出口收入）为5.5%，短期外债与外汇储备的比例为41.4%，上述指标均在国际公认的安全线以内。
“未来，外汇局将进一步健全跨境资本流动‘宏观审慎+微观监管’两位一体的管理框架，继续密切关注外债形势变化，在坚持外汇管理服务实体经济的同时，加强外债风险防范，维护国家经济金融安全。”王春英说。
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