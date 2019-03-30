建行去年净利润超2556亿元

本报北京3月29日电 （刘欣）中国建设银行股份有限公司27日公布的2018年度经营业绩显示，截至2018年末，集团资产总额23.22万亿元，增幅4.96%。2018年实现净利润2556.26亿元，较上年增长4.93%；成本对收入比率26.61%，资本充足率17.19%。
2018年，建设银行全面实施住房租赁、普惠金融和金融科技“三大战略”。在住房租赁领域，建行成立了首家银行系住房服务公司——建信住房服务有限责任公司；搭建阳光住房租赁服务平台，累计上线房源及注册用户数均超千万。在普惠金融方面，建行融合现代科技，探索出以“批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务”为特色的普惠金融新模式。在金融科技领域，建行启动新一轮金融科技“TOP+”战略，成立建信金融科技公司；构建公有云服务、智慧政务服务等17个平台。
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