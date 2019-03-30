新型自动驾驶仿真系统研发成功

据新华社华盛顿3月28日电 （记者周舟）百度研究院、北京大学等中方机构与美国马里兰大学研究人员最新成功研发“增强现实的自动驾驶仿真系统”，可自动创建逼真的道路场景，为自动驾驶车辆提供更为可靠且廉价的实验室模拟方法。
中美两国研究人员研发的新型仿真系统可利用激光雷达和双目相机扫描一段街道，模拟出与真实情况高度相似的交通流量。同时，先进的视图合成技术可在已有图像基础上，生成任意视角的场景图像，看起来如同直接拍摄一样真实。
百度研究院高级研究员李伟介绍，新型仿真系统无需制作高成本的计算机绘图模型或编写繁琐的程序来定义车辆行人运动，可大规模用于训练和测试评估自动驾驶系统的路径规划和决策算法。
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