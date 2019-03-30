为世界经济点燃“亚洲引擎”

“我要明确告诉大家，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！”在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上，习近平主席的话语掷地有声，令人振奋。一年来，中国不断扩大开放的举措接连落地，获得全世界的认可与点赞。

当前，国际形势正在发生深刻复杂变化。一方面，世界经济继续保持增长，但呈现动能减弱、增速放缓态势，同时新的不稳定性不确定性还在上升；另一方面，世界经济中还有很多积极因素，尤其是新一轮技术和产业革命方兴未艾。对亚洲乃至世界各地的经济参与者和观察者们来说，今年博鳌亚洲论坛年会最大的焦点是世界经济，最大的看点是亚洲合作，最大的亮点是中国举措。

在博鳌亚洲论坛2019年年会开幕式上，国务院总理李克强指出：“亚洲是维护世界和平稳定的一支重要力量和推动世界经济增长的一个重要引擎。”

世界经济复苏，呼唤亚洲引擎。随着传统要素红利逐步释放，世界经济增长表现乏力；经济全球化过程中产生的利益分配不均，让国际合作面临保护主义的阻力。相比之下，大多数亚洲国家是发展中国家，经济互补性强、发展态势良好、比较优势明显。2018年，亚洲新兴经济体总体以6.5%的高增长率，跻身全球经济增长前列；过去10年，亚洲对世界GDP增长的贡献率达到60%。这些与亚洲各经济体不断加大域内互利共赢、加强国际产能合作密切相关。亚洲国家的经济发展态势和合作共赢精神，在世界经济版图中显得尤为珍贵。

亚洲经贸合作，需要中国力量。经济全球化持续发展，世界各经济体形成了“你中有我、我中有你”的国际产业分工格局，各国产业链、创新链、价值链紧密相接，经济发展相互依赖。博鳌论坛发布的2019年度《亚洲竞争力报告》显示，亚洲经济体不仅整体增长态势好，相互之间的差距也在缩小。无论是“一带一路”建设还是中日韩自由贸易区谈判，抑或是区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的协商，作为亚洲最大经济体，中国始终秉持着互利共赢的态度，积极推进一系列双边和多边经贸磋商，为亚洲经济一体化持续贡献着力量。

中国扩大开放，带来无限商机。当今世界，没有哪个国家能够独善其身，也没有哪个国家可以包打天下，大家必须寻求双赢、多赢之道。回首过往，中国经济社会发展的巨大成就是在开放条件下取得的；展望未来，中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行。习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会上发表重要讲话一年来，中国拿出了扎扎实实的开放举措：主动缩短负面清单、放宽外资股比限制、推广自由贸易试验区经验、成功举办首届中国国际进口博览会、制定并通过外商投资法……这些变化提供的广阔舞台和新的机遇，包括亚洲企业在内的全球客商都有非常直接的感受。

“共同命运、共同行动、共同发展”，既是博鳌亚洲论坛2019年年会的主题，更是中国对亚洲经贸合作以及如何突破世界经济增长瓶颈的答案。可以肯定的是，伴随中国对外开放程度进一步加深，“亚洲引擎”将继续开足马力，世界经济也将迎来更加光明的前景。

（作者为本报评论员）

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