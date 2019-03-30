四月新规新亮点：扶企业 惠民生

4月起，一批与百姓生活息息相关的新规将实施：出入境证件办理“全国通办”更便捷、学校食品安全将得到更好保障、电动自行车有了“新国标”；对企业来说，减税降费将进一步推进，央企负责人考核也将采用新办法……这些新规将给大家的生活带来哪些改变？

■ 出入境证件全国通办

“正准备回老家办理护照的我，现在是不是可以中途下车了？”近日，一则微博上的调侃获得不少网友点赞。这源于国家移民管理局出台的一项新措施：

4月1日起，普通护照、往来港澳通行证、往来台湾通行证等出入境证件实行“全国通办”，内地居民可在全国任一出入境管理窗口申办出入境证件，申请材料与户籍地一致，不受户籍地、居住地等条件限制。实施“全国通办”使群众不再为办证专程往返户籍地，既节省时间成本，又节约吃、住、行费用，有效减轻了群众办事办证负担。

此外，新措施还规定异地申办赴港澳台团队旅游签注可在自助签注机上办理，立等可取。

国家移民管理局政务服务平台也将于4月1日上线。该平台通过服务网站、国家移民管理局APP、第三方平台等方式，具备证件预约申请、往来港澳台旅游签注办理、证件进度查询、证件信息查询、出入境记录查询、办事指引查询等功能，可提供24小时网上服务，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。

■ 从“吃”到“行”新保障

自4月1日起，由教育部、国家市场监管总局和国家卫生健康委员会共同制定的《学校食品安全与营养健康管理规定》将开始施行。这一规定将适用于实施学历教育的各级各类学校、幼儿园。

根据规定，中小学、幼儿园应建立集中用餐陪餐制度，每餐均应当有学校相关负责人与学生共同用餐，做好陪餐记录，及时发现和解决集中用餐过程中存在的问题。有条件的中小学、幼儿园应当建立家长陪餐制度，健全相应工作机制，对陪餐家长在学校食品安全与营养健康等方面提出的意见建议及时进行研究反馈。同时，规定还提出，中小学、幼儿园一般不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所，确有需要设置的，应当依法取得许可，并避免售卖高盐、高糖及高脂食品。

电动自行车是人们熟悉的交通工具。自4月15日起，新《电动自行车安全技术规范》将正式实施，其中包括超标的电动自行车必须按照摩托车标准上牌，骑车人必须考取驾照才能上路，等等。百姓出行安全有望得到更好保障。

■ 扶助企业更好发展

4月1日起，制造业等行业增值税税率将由16%降至13%，交通运输业和建筑业等行业增值税税率将由10%降至9%。

围绕这项重大政策，3项配套措施同时推出：进一步扩大进项税抵扣范围；对政策实施后纳税人新增的留抵税额，按有关规定予以退还；调整部分货物服务出口退税率、购进农产品适用的扣除率等。

为了让税率改革落地生根，国家税务总局近日公布了《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》，以简化流程资料、减少办税次数、降低申报失误等多项高效举措，使纳税人能更好地享受服务与政策红利，确保增值税纳税人能4月1日顺利开票、5月1日顺利申报。

针对央企，4月1日起由国务院修订的新《中央企业负责人经营业绩考核办法》将施行。此前，据国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗介绍，这次的修订变化更加突出了效率效益、创新驱动、实业主业、服务保障等4个方面的考核。

“这个新的考核办法从今年开始全面实施，应该说对中央企业加快实现高质量发展会起到一个重要的指挥棒作用。”彭华岗说。

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