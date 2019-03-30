原标题：国家发改委下发四个“调价通知” 油电气价一起降

据了解，下月起国内成品油增值税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元。北京青年报记者了解到，此次成品油降税调价，92号汽油约可下调0.17元/升。目前成品油刚刚经历过涨价窗口，上调幅度为80元/吨，北京地区92号汽油售价为7.05元。此次降税调整后，涨幅将被抵消，北京地区92号汽油将降回“6元时代”，且加满一箱油将节省8.5元。对于消费者来说，随着油价下调，清明假期自驾出行将会省下一笔钱。

北京再降非居民电价

国家发改委昨天下发《关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》，指出电网企业增值税税率由16%调整为13%后，省级电网企业含税输配电价水平降低的空间全部用于降低一般工商业电价，原则上自4月1日起执行。

降低一般工商业电价，不仅让工业企业受惠，商业企业也同样受益。

昨天，北京市宣布降低一般工商业电价，每千瓦时降低0.93分，自5月1日起执行。电价调整后，全年可降低一般工商业用户电费负担4.69亿元。

天然气基准门站价格下调

根据增值税税率调整情况，国家发改委决定自4月1日起，调整各省(区、市)天然气基准门站价格。国家发改委要求，天然气生产供应企业在与用户协商确定具体价格时，要充分考虑增值税率降低因素，将增值税率降低的好处让利于用户。

发改委表示，各地价格主管部门在安排天然气销售价格时，应统筹考虑增值税率降低因素，切实将增值税改革的红利全部让利于用户。

据悉，天然气基准门站价格，是指上游天然气供气商供应给各地燃气公司的“批发价”。随着“批发价”下调，居民用气价格也就有了下降的空间。

(责编：蒋琪、袁勃)