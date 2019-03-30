原标题：科创板再增加三家北京企业

科创板再增加三家北京企业

第四批9家企业累计拟募资额84.83亿元，目前已有28家企业上市申请获受理

新京报讯 （记者王全浩）3月29日，上交所更新了新受理科创板上市企业名单，截至发稿时，共有9家企业材料披露，分别为深圳传音控股股份有限公司、赛诺医疗科学技术股份有限公司、安集微电子科技（上海）股份有限公司、哈尔滨新光光电科技股份有限公司、杭州当虹科技股份有限公司、中科星图股份有限公司、交控科技股份有限公司、北京木瓜移动科技股份有限公司、中微半导体设备（上海）股份有限公司。

3月22日至29日，上交所接连公布四批受理企业名单，目前已有28家企业的上市申请获得受理，科创板开板、注册制正式运行已经进入倒计时。

3月27日，世纪空间出现在科创板第二批受理企业名单中，这是北京第一家进军科创板的公司。从此次受理企业所属地域来看，3家企业来自北京，2家企业来自上海，天津、黑龙江、浙江、广东各有1家。保荐机构方面，中信证券保荐3家，中信建投保荐2家，海通、中天国富、申万宏源、中金公司各保荐一家。

从拟募资额来看，9家企业累计拟募资额为84.83亿元。

9家企业主要来自软件、信息技术、计算机通信设备制造等行业。来自北京的三家企业分别为木瓜移动、中科星图、交控科技。其中木瓜移动官网显示，木瓜移动是一家专注于大数据技术研发的科技型公司，由清华、斯坦福、谷歌背景的海归团队创立于2008年，总部设在北京。公司的主营业务是利用全球大数据资源和大数据处理分析技术为广大国内企业提供海外营销服务。

招股书显示，2018年、2017年和2016年，木瓜移动的营收分别为43.3亿元、22.8亿元、5.65亿元，净利润分别为9531.84万元、6630.77万元和4264.63万元。

中科星图官网显示，中科星图成立于2006年，是由中国科学院电子学研究所投资的国有控股高新技术企业。公司主营业务是面向国防、政府、企业、大众等用户提供数字地球产品和技术开发服务。3月14日，中科星图凭借“国产多源遥感数据高精度智能处理与应用新技术”项目荣获2018年度北京市科学技术奖一等奖。

而根据交控科技官网，交控科技成立于2009年12月，是国内第一家掌握自主CBTC信号系统核心技术的高科技公司。产品涵盖基础的CBTC系统、兼容多种信号制式的互联互通系统、GOA4等级的全自动运行系统等。2017年和2018年，交控科技营业收入分别为8.79亿元、11.62亿元，扣非归母净利润分别为3672.14万元、6015.96万元。

记者注意到，中科星图的影子股有中科曙光，中科曙光2018年12月12日在互动平台回复投资者提问时称，公司持有航天星图（现更名为“中科星图”）23.29%的股份；公司与寒武纪为合作关系。

■ 声音

换汤不换药？澄清注册制三大误区

从提出设立科创板并试点注册制，到上交所公布科创板上市首批受理企业名单，科创板“开闸”仅用时138天，进展速度之快超出市场预期。

3月29日，博鳌亚洲论坛“证券市场：风雨后的彩虹”分论坛上，中国证监会副主席李超、中国人民大学副校长吴晓求、中泰证券首席经济学家李迅雷、恒大集团首席经济学家任泽平等嘉宾，围绕科创板和注册制将为资本市场带来的变化进行了探讨，并针对目前市场认知的一些误区进行了澄清。

1 注册制和审核制只是名字和审核主体的变化？

李超：如果二者仅仅是一个名字的区别，我认为毫无意义。其实这背后有一系列的逻辑变化，制度在进行变革。过去我们对信息披露的要求是真实完整，在核准制下证监会及审核部门替市场操了很多心，各种门槛标准很多，导致大家认为上市不容易、条件限制比较多。

这次科创板和注册制把一些过去的标准和门槛转化为信息披露的要求。打个不太恰当的比方，过去说选美，身高必须多少，眼睛得多大，鼻梁是否得2厘米高。注册制也有一个基本门槛，这个不会变，法律是有基本要求的，但是还有一些可以交给市场的东西，比如说鼻梁多高要如实披露，然后市场来判断，市场觉得2厘米是美男子，还是1厘米半是美男子。

除了信息披露制度之外，注册制在询价、再融资退市等一系列制度上都发生了变化，这也是资本市场改革的重要举措之一。这一轮的改革也为以后的资本市场打下了基础，作为一个试点，试点好的下一步进行推广，争取使资本市场让大家越来越满意。

吴晓求：对于注册制有一种理解过于简单，认为注册制只是将审批核准的主体由证监会的发审委挪到交易所的专门委员会。这只是形式上的变化，虽然这一变化很重要，其背后的实质是监审分离，这是资本市场长期以来要实现的事情。

以前中国的监审是一体化的，这存在重大缺陷，注册制实现监督和审核的分离，意义很重大。注册制意味着高度的市场化，尤其是定价的市场化、交易的市场化，未来一级市场和二级市场完全打通，也就不存在“打新”了，二级市场跌破发行价是常态，也没有连续的涨停板。

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实行注册制之后企业上市更容易？

吴晓求：科创板和注册制对上市标准没有硬性的财务要求，企业亏损也可以上市，这是对过去核准制的重大突破，原来主板、创业板都对企业盈利有一定要求。不要求企业盈利，但必须要充分披露信息，企业值多少钱，由市场来评判。注册制监管重点发生变化，原来的监管是企业在进门的时候有“门卫”，现在把“门卫”撤了，监管的重点放在过程中以及后台，前台不监管或者弱化监管，进来以后违纪违规要找你算账。这跟企业是否亏损没有关系，只要告诉大家亏损就OK了。

注册制对投资理念、风险的识别、判断什么样的企业有成长性，是一个革命。别看企业亏损，但它可能有投资价值，注册制不看你的过去，也不看你的今天，是看你的未来。

任泽平：注册制不审批了，这实际上是很严重的误解。注册制不意味着不审批、不监管，它是监管的一个升级，对监管和立法的要求非常高。

注册制对盈利的要求下降，过去搞审批制很重要的问题是我们错失了很多新经济企业最好的成长期，因为它不盈利，因此很多企业都没有办法在国内上市，我们错过了它的红利。审批制大部分审出来的企业可能是在发展阶段的顶峰时期，中国有3500家上市企业，大家知道中国有多少家僵尸企业吗？有500多家，如果广义一点可能有上千家僵尸企业。中国资本市场的繁荣从哪儿来？一定要推崇基础性的改变，就是注册制。虽然注册制对于上市门槛降低了，但是美国的注册制对证券欺诈的惩罚程度，包括会计准则要求都更加严格。我们20多年有3500家上市公司，一共退市110家企业，累计退市率不到2%，美国搞注册制退市率达到10%。如果门槛降低以后，没有对公司治理透明度的要求，没有对证券欺诈的重罚，没有比较严格的退市机制，将会成为非常危险的事情。

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实行注册制之后监管会弱化？

吴晓求：并不是说注册制就不监管了，注册制更要监管，只不过监管重点发生变化。实行注册制之后，监管的重点主要是信息披露，要确保信息披露充分、真实、完整。法律框架也不一样，对于违规违法的处罚力度要加大，大幅提高违法违规成本，包括虚假信息披露、欺诈上市、内幕交易、操纵市场等一系列行为。

李迅雷：我们的理念需要发生变化，注册制之后，通过市场化的手段，把监管后移，把市场的机制充分发挥，这样才能够促进市场的发展。

注册制试点推出之后，后期的执行和监管是否严格也是值得考虑的。现在投资者对于这个市场给予比较高的预期，问题在于接下来我们的监管和落实到底会怎么样，如果落实不到位的话，我们就很担心这个市场会不会又回到从前。我觉得这是资本市场每一个参与方的责任，包括投资者、上市公司、中介机构、监管部门，要一起努力把注册制落实好。

新京报记者 顾志娟

(责编：蒋琪、袁勃)