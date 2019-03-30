广东949家“僵尸企业”破产退出市场

南方日报讯 （记者/尚黎阳 通讯员/彭筠童 朱敏）笔者近日从广东法院“僵尸企业”司法处置工作推进会上获悉：截至2018年底，全省法院共有1109家“僵尸企业”进入破产和强制清算程序，其中省属“僵尸企业”391家，依法推动949家“僵尸企业”破产退出市场。
近年来，随着供给侧结构性改革的不断深入，广东法治化市场退出机制不断完善，破产案件数量大幅攀升，2018年全省法院受理各类破产和强制清算案件比2015年增长了9倍，约占全国六分之一。各级法院充分发挥审判职能，建立常态化府院联动机制，对“僵尸企业”破产类案件开展相对集中管辖改革，开辟司法处置绿色通道，优先受理、优先审理、优先执行，努力提高破产审判工作能力和水平。广东高院成立全国首个高级法院破产审判庭，探索出精准识别、快速审理“僵尸企业”，统一编制破产案件管理人名册等一系列具有广东特色的工作机制。
广东高院副院长胡鹰表示，要发挥破产重整的拯救功能，以及破产清算和强制清算的退出功能，挽救有市场前景和生存价值的“僵尸企业”，让不符合市场需求和产业政策的“僵尸企业”退出市场，实现市场资源的有效配置，推动产业优化升级，保障供给侧结构性改革目标的实现，促进经济高质量健康发展，打造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境。
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