全国各级税务机关积极备战深化增值税改革落地

作为更大规模减税降费的“重头戏”，深化增值税改革即将于4月1日起实施。今年是国税地税征管体制改革后新的国家税务机构全面运行第一年，在这一背景下，这次改革成为对新税务机构的一场试金大考。全国各级税务机关以深化国税地税征管体制改革为动力，凝心聚力，精细谋划，扎实推进各项改革准备工作。

党建引领，夯实根基保改革

坚持以党的政治建设统领改革，对于保障改革顺利实施具有重要意义。全国各级税务机关突出党建引领，压实政治根基，切实发挥党委领导核心作用、党支部战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用，坚持将党建工作与改革工作同谋划、同安排、同部署，将坚持和加强党的全面领导贯穿于减税降费工作始终。

青岛市税务局在部署减税降费任务时，注重同步制定党建工作方案，将落实减税降费任务列入全面从严治党主体责任述职等内容，并注重发挥党建工作双重管理体制优势，加大向地方党委政府工作汇报沟通力度，积极争取各方理解与支持，推动党建工作和减税降费工作深度融合、共同发展。

内蒙古包头市税务局按照“条主责、块双重，纵合力、横联通，齐心抓、党建兴”的新纵合横通强党建机制体系，将党建工作与改革发展同部署、同落实、同推进，层层分解改革任务、层层压实改革工作，并形成责任明确、领导有力、运转有序的党建引领改革工作机制。

广西钦州保税港区税务局成立“青年党员税收宣传服务队”，向纳税人详细讲解深化增值税改革政策。河南省许昌市鄢陵县税务局组织召开党委中心组专题会议开展学习，提出要以坚决的态度和有力的措施确保减税降费各项举措百分百落实。

安徽省肥西县税务局桃花税务分局成立共产党员攻坚组，组织分局全体党员开展“点对点”减税降费辅导培训工作。

挂图作战，精细精准抓落实

责重山岳，能者方可当之。面对重大改革任务，全国各级税务机关迅速行动，制订方案细化责任，倒排工期挂图作战，亮出“责任书”、盯住“施工图”、对照“进度表”，精细精准落实各项改革任务。

重庆市税务局坚持责任清单“早谋划”，定期以各部门联合会议的方式对增值税改革任务安排集中梳理、列出清单；召开专题落实改革工作部署会，围绕各项工作对标对表逐条逐项进行梳理、分析，对近期重点工作明确时间表和责任人。

甘肃省张掖市税务局推出“一表、一单、一图、一卡、一台账”的“五个一”工作模式，即一张要求明确的任务分解表、一份职责清晰的责任清单、一张减税降费工作流程图、一份简明易懂的政策宣传“明白卡”、一套减税效应测算分析台账，通过认真排查改革中堵点、难点问题，算细算实减税降费政策账。

浙江省玉环市税务局组建“减税降费联络员群”，对照辖区内纳税人清册，每日查询核实任务落实情况，安排专业技术人员负责运维和数据核对。

陕西省渭南市临渭区税务局双王税务分局、宁夏石嘴山市大武口区税务局朝阳税务分局重点发力健全工作机制，着手数据测算，明确任务清单、责任清单，聚焦减税降费政策热点、操作难点和工作重点，将任务细化到基层，把责任压实到个人。

服务先行，点面结合全覆盖

备战改革，服务先行。随着减税降费热度的不断提升，纳税人对纳税服务水平有了更高的期待。全国各级税务机关以此为契机，主动理顺服务机制，提前筹划、点面结合，推出多项创新服务举措，让服务在改革中升级，让改革在服务中落地。

江西省税务局、深圳市税务局结合国务院常务会议公布的深化增值税改革政策，积极开展纳税人开票软件应用和发票政策辅导，梳理分析相关业务流程、表证单书、政策依据，专门制作热点开票问题汇编向纳税人发放。

上海市税务局坚持“减税政策应享尽享，多缴税费应退尽退”的工作原则，形成了以简便、快速、电子化为主要特征的批量集中退税模式。纳税人不必上门，不用申请，不报材料，应退税费就能及时到账。

河南省大企业税务局充分利用征管信息系统，提前核实1450户减税降费目标企业，制定有针对性的服务举措，打造过硬的分户“铁账”。湖北省襄阳市税务局针对未签订三方扣款协议的纳税人在税务、银行“两头跑”的问题，大力推行银行端查询缴纳税费业务。

广东省江门市蓬江区税务局联合物流企业开展“减税降费通达全城”活动，让快递小哥化身税宣大使，将印有减税降费宣传信息的包裹送到纳税人手中。四川省内江市东兴区税务局制作“减税降费明白表”，清楚列示出减税降费前后纳税人应缴税款和实缴税款对比测算，实现“减税降费不喊口号，一张表格看清楚”。

重庆市潼南区税务局柏梓税务所在“潼南菜花节”景区周边设置政策辅导点，组建专家团队实时接受纳税人咨询。浙江省庆元县税务局濛洲税务所组织税务人员逐户核实纳税人退税情况和银行账户等信息，确保税款应退尽退。

(责编：马昌、袁勃)