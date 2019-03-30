税务总局：4月1日增值税减税即将落地 税务部门全力冲刺

人民网北京3月30日电（记者孙博洋）日前，记者从国家税务总局了解到，经过连日来的全力备战，税务部门已进入4月1日深化增值税改革落地的冲刺状态。

据了解，3月5日以来，国家税务总局共出台减税降费工作文件12个，其中深化增值税改革相关文件7个，各地税务机关帮助全国930多万户增值税一般纳税人升级增值税发票开票系统，实现政策宣传辅导“全覆盖”，反应之迅速、落实之有序，时时处处体现出新税务、新风貌。

“这是一项严肃重大的政治任务，必须不折不扣坚决完成；这是一个纾困促稳的关键之招，必须匠心耕作精细到位；这是一场对新税务的试金大考，必须上下同欲尽锐出战。”国家税务总局局长王军在全国税务系统减税降费工作动员部署视频会议上的讲话，吹响了落实减税降费特别是增值税改革等新政策的战斗号角。

一场与时间竞速的战役

从3月5日开始，税务系统的备战改革工作就在与时间“竞速”。

3月5日当天，《政府工作报告》中的减税降费内容一经公布，税务总局当即行动，发布《关于做好2019年深化增值税改革工作的通知》，对落实改革提出12点要求。

3月8日，税务部门决定再取消15项主要涉及减税降费政策落地的证明事项。

3月12日，人民大会堂的“部长通道”，关于最新减税礼包如何送到纳税人手里，媒体的目光集中到了国家税务总局局长王军身上。“必须实打实、硬碰硬地落实到位。”王军的话掷地有声。

3月20日，国务院常务会议明确增值税减税配套措施；3月21日，李克强总理赴财政部、税务总局考察减税降费工作；当晚，税务总局连续公布深化增值税改革6个“重磅”文件，包括1个政策文件、3个征管文件、1个服务文件和1个工作通知，明确深化增值税改革的具体政策规定、如何执行等事项。深化增值税改革有了清晰具体的施工图。

3月27日，财税部门有关负责人出席国务院政策例行吹风会，介绍深化增值税改革相关准备工作进度。

迅速、有序、高效。

“今年的减税力度超乎想象，税务部门的反应速度也超出预期。”一位房地产公司的税务总监表示，税务部门以最快速度解答了纳税人最关心的“怎么减、何时减”的问题。

“我们的努力目标是：做到‘四实四硬’。‘四实’是政策制定要实，简明操作要实，宣传辅导要实，优化服务要实；‘四硬’是信息系统要硬，数据账本要硬，检查问责要硬，改进完善要硬。”王军在“部长通道”上这样说道。

这是对社会公众的庄严承诺，也是对全体税务人的动员号令。

一支“很拼”的队伍

3月24日，周日，晚十一点。位于北京市海淀区羊坊店西路的国家税务总局办公楼里，许多间办公室的灯光依然亮着。

灯光下，税务总局实施减税降费工作领导小组办公室的工作人员依旧在忙碌。他们在收集各地落实减税降费工作情况，回答问题，总结经验，分析数据……，据了解，他们是来自全国各地的税务精英，在这里集中办公已经近两个月，确保深化增值税改革顺利、平稳落地是他们当前的首要任务。

“目前，全国各级税务机关和广大税务干部正在夜以继日、紧锣密鼓、周到细致地进行着各项准备工作。”王军这样向社会公众介绍，“我们税务人会很拼的！”

夜以继日、紧锣密鼓、周到细致，正是这段时间以来，全体税务人的真实写照。

紧锣密鼓之中，减税降费工作千头万绪，从哪儿下手？

——体制机制做好准备。

抓住“牛鼻子”，注重顶层设计，压实主体责任。从税务总局到省、市（区）、县级税务局都成立了实施减税降费工作领导小组，实行“一把手”负责制，并制定任务清单和作战图，逐级压实责任，确保政策落地落细。

——对表推进做好准备。

在税务总局实施减税降费工作领导小组办公室的墙上，一张实施减税降费工作作战图时刻在提醒着大家：按表推进、分秒必争。税务部门将减税降费工作细化为170多项任务，挂图作战、层层推进。税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，税务部门要确保减税降费工作务实、过程扎实、结果真实，要把政策文件、征管配套、系统优化、政策解读、培训辅导等工作抓实落细，让企业和人民群众有实实在在的获得感。

——数据分析做好准备。

算“铁账”，是做好减税降费工作的重点内容之一。税务总局制定了改革后续统计核算和效应分析方案，要求各级税务机关要围绕深化增值税改革成效，高标准做精核算统计，夯实数据质量，全面反映改革成效。税务总局货物和劳务税司司长王道树表示，税务机关将拿出营改增精神，全力以赴、驰而不息打好“开好票”“报好税”“算好账”改革攻坚战，确保深化增值税改革落地生根。

——宣传辅导做好准备。

“确保减税降费政策措施落地生根是2019年纳税服务工作的重心。”税务总局纳税服务司司长孙玉山介绍，税务部门专门推出20项服务举措，包括线上线下咨询等7项措施保障政策宣传辅导全覆盖，精简办税流程等6项措施提高办税便捷性，组织开展纳税人需求调查等4项措施聚焦提升政策的执行力。各级税务机关结合当地实际，对纳税人开展分阶段、有重点、全覆盖的政策培训和有针对性的操作培训。

——信息系统做好准备。

深化增值税改革离不开稳定高效的征管信息系统作支撑。3月底前，各地税务部门做好全国930多万户增值税一般纳税人升级增值税发票开票系统，确保按时顺利开票。税务总局征管和科技发展司司长饶立新介绍，税务总局紧锣密鼓开展金税三期、增值税发票管理、出口退税管理等信息系统的修改完善、联调测试及维护升级工作，各地税务机关也及时做好电子税务局的改造升级，与金税三期系统增值税申报功能的联调测试和上线工作，保证纳税人“能开票”“会开票”“易开票”。

——督查督办做好准备。

税务总局还将深化增值税改革等减税降费重点工作纳入督查督办和绩效考评，各级税务机关也将对改革工作逐项梳理，逐项分解，明确责任部门和责任人员，完善督查和考评内容，细化考评指标，严格绩效考评。

擂鼓鸣号，千帆竞发。科学推进，有条不紊。

4月1日是一个“冲刺点”，也是一个新的起点，接下来，还有一场又一场硬仗要打，时间紧、任务重。今年是国税地税征管体制改革后新的国家税务机构全面运行第一年，全体税务人有决心，也有信心，把减税降费这个增进人民幸福感的大好事办好办实办出彩，持续释放改革红利，不断体现改革成效。

(责编：马昌、袁勃)