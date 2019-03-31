中国金融业对外开放有很大空间

本报海南博鳌3月30日电 （记者齐志明、韩鑫）博鳌亚洲论坛理事会副理事长周小川3月28日在博鳌亚洲论坛2019年年会媒体见面会上表示，金融是一个竞争性服务业，引入竞争和参与国际市场竞争，对于改进服务、更好地服务实体经济都是有好处的，对金融机构本身也是一种锻炼，有助于其成长。因此，中国金融业对外开放应该说有很大空间。

周小川认为，中国金融业在放宽市场准入的同时，还要允许外资金融机构做的业务范围扩大一些，“该放开的都放开，这方面也有很大空间。”

《 人民日报 》（ 2019年03月31日 02 版）

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