16条措施促进跨境贸易便利化

本报哈尔滨3月30日电 （记者柯仲甲）记者近日从黑龙江省政府新闻发布会上了解到：为进一步优化营商环境，服务企业开拓国际市场，哈尔滨海关对外发布并实施《哈尔滨海关关于优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化的16条措施》。

黑龙江是我国对俄开放重要窗口。哈尔滨海关此次出台的系列举措，立足黑龙江实际，着眼于企业实际需求，有利于营造稳定、公平、透明、可预期的口岸营商环境。2018年12月，黑龙江省口岸出口整体通关时间0.60小时，比2017年压缩80.07%，超额完成全年压缩整体通关时间1/3的任务。

《 人民日报 》（ 2019年03月31日 02 版）

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