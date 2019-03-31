第二批8起骗保典型案例

本报北京3月30日电 （记者李红梅）3月29日，国家医保局发布第二批8起欺诈骗取医保基金典型案例的通报，这些欺诈骗保行为包括收买病人、无医嘱收费、挂床住院、虚记检查检验、多收费等，有关部门对涉案机构、人员进行了处理，包括罚款、解除医保服务协议、刑事拘留、责任医师信用扣分等。
这8起案例包括安徽省阜阳市阜阳双龙医院收买病人骗取医保基金案、陕西省渭南市合阳福音医院无医嘱收费骗取医保基金案、宁夏回族自治区银川市银川百合堂医院骗取医保基金案、北京市通州区宋庄镇师姑庄社区卫生服务站购买虚假进货发票骗取医保基金案、山西省临汾市尧都区友好医院骗取医保基金案、上海市白茅岭医院骗取医保基金案、福建省厦门市翔安区马巷卫生院垵边卫生所套换医保编码骗取医保基金案、贵州省黔东南红州儿童医院骗取医保基金案。
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