原标题：四大行去年日均赚26亿：利息收入占7成 工行最赚钱

目前，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行这四大国有银行的年报已经全数出炉。年报显示，去年这四大国有银行利润全都稳健增长，实现净利润共计9494.15亿元。如果按照一年365天计算，四大行去年平均日赚26.01亿。

易上难下 净利增长基本超4%

年报显示，“宇宙第一大行”工商银行2018年实现净利润2987亿元，同比增长3.9%，平均日赚8.18亿元，稳坐全球最赚钱银行宝座。建行去年实现净利润2556亿元，以4.93%的净利增幅，成为四大行中利润增长最高的银行。农行2018年实现净利润2026亿元，首次超越2000亿元的关口，同比增长4.9%；中行去年实现净利润1924亿元，同比增长4.03%。

2018年，四大国有银行合计实现净利润9494亿元，即大约9500亿，较2017年增长4.42%，四大行相当于每天净赚超过26亿。

四大行的巨额盈利是基于它们庞大的资产规模。截至2018年年末，国有四大行资产规模均已达到20万亿元以上。中行首席研究员宗良的观点是，银行利润高有两方面的原因，一是银行业盘子总量大、基数大、利差稳定，利润额高；二是和前几年银行业利润易上难下有关。因为银行业利润一旦下降，将对其声誉会带来不良影响。

现金分红 每股1.78—3.06元不等

四大行均在年报中披露各自现金分红预案。工行2018年度预计现金分红金额为893亿元，即每10股税前分红2.506元；建行拟向全体股东每10股派发现金股息3.06元，共计现金分红765亿元；农行拟向全体股东每10股派现1.783元，共计579亿元；中行拟向全体股东每10股派现1.84元，共计542亿元。四大行拟分红总额达到2779亿元。

据报道，有财经人士比较发现，工行预计分红893亿元，已超过阿里巴巴和腾讯去年全年的总利润。工行分红比阿里利润还高出近200亿元，比腾讯净利润高出106亿元。

资产改良 不良率普遍下降

对于外界一直关注的资产质量问题，四大行都交出了不错的成绩单。年报数据显示，去年四大行资产质量集体改善，不良贷款率普降、拨备覆盖率显著上升。

截至去年年末，工行不良贷款率较2017年年末下降0.03个百分点，至1.52%；建行不良贷款率1.46%，下降了0.03个百分点；农行不良贷款率1.59%，下降0.22个百分点；中行不良贷款率为1.42%，下降0.03个百分点。

此外，银行关注类贷款风险、不良剪刀差普遍出现了下降。建行逾期贷款与不良贷款的数量差减少250亿，意味着后面不良贷款的压力就变小。而工行关注类贷款下降1100多亿，潜在风险贷款下降1800多亿，逾期贷款减少600多亿，剪刀差下降300多亿元。

值得注意的是，去年以来，各家银行都加大了对不良贷款的处置力度。工行年报显示，去年全年清收处置不良贷款2265亿元，同比多处置338亿元，进一步夯实了资产质量基础。中国银行风险总监刘坚东表示， 2018年境内分行全口径化解不良贷款1525亿元，同比增加181亿元，比上年增长13.4%。

农行也表示，本行资产质量明显改善，不良率已低于银行业平均水平。核销力度加大。

建行首席财务官许一鸣坦言，银行信贷资产质量的管控非常难。“虽然我们现在的不良率很低，1.46%，在同业也是最优的，但是我们深深感受到资产质量维持比较低的水平是相当困难的。”

今年承压 只因去年净息差上涨

年报数据显示，2018年四大国有银行的净息差(NIM)普遍上升，利息收入仍是支撑大型银行净利润持续上行的动力所在。根据年报数据统计，四大行去年利息收入总计18962.62亿元，占总营业收入的74.68%。

具体来看，工行利息净收入5725.18亿元，比上年增加504.40亿元，增长9.7%，占营业收入的74%；建行2018年利息净收入4862.78亿元，较上年增加338.22亿元，增幅为7.48%，在营业收入中占比为 73.80%；农行去年净利息收入4777.60亿元，较上年增加358.30亿元，增幅为8.1%，在营业收入中占比为79%；中行2018年净利息收入3597.06亿元，较上年增加213.17亿元，增幅为6.3%，在营业收入中占比为71.4%。

数据显示，四大行的净息差基本在2.3%以上。去年农行净息差为2.33%，增长0.05个百分点；建行净息差为2.31%，同比增长0.1个百分点；工行净息差为2.3%，同比增长0.8个百分点；中行净息差为1.9%，增长0.06个百分点。

对于净息差的上涨，建行在年报中解释称，2018年，受央行定向降准影响，通过优化资产负债结构、加强资产负债定价管理和加大存款推动力度等措施，本集团生息资产收益率上升幅度高于付息负债付息率上升幅度，使得净利差及净息差的上行。

“去年净息差走势不错，稳定且略有上升。但今年可能将面临不一样的变化。”工行行长谷澍表示，去年以来，市场利率出现下行，虽然信贷市场利率下行速度相对于银行间市场和债券市场缓慢，但对于商业银行而言，要保持净息差稳定仍有挑战。对工行来讲，今年保持净息差主要的侧重点是要在负债端做更多的工作，坚持把存款性的负债作为主要的资金来源，控制高成本负债。

中行副行长吴富林也认为2019年净息差将承压，一是美欧主要经济体货币政策正常化步伐放缓，对银行外币净息差带来一定影响；二是利率市场化深入推进、资本市场的发展，加快了资金形态的转化，加剧了银行间的存款竞争，会对银行的存款成本控制带来一定的压力。

面对可能出现的行业性利差收窄，四大行均表示，将努力控制负债成本，优化结构应对可能出现的风险。（记者 程婕）

延伸阅读

为啥大行董事长收入比风险官还低几十万？

董事、监事及高级管理人员薪酬一直是银行年报最受关注的内容。今年四大行年报显示，受“限薪令”影响，位高权重、责任最大的董事长和行长依然不是各家银行薪酬最高的管理者。

工行年报显示，副董事长、执行董事、行长谷澍薪酬为54.60万元，社保、企业年金及住房公积金的单位缴存部分为12.69万元，税前合计67.29万元。原工行董事长、执行董事，现中国证监会主席易会满，薪酬和社保、企业年金及住房公积金的单位缴存部分与谷澍一致，同样税前合计67.29万元。建行董事长、执行董事田国立税前薪酬合计为71.13万元。农行董事长、执行董事周慕冰税前薪酬合计为70.39万元。中行董事长陈四清税前薪酬合计69.04万元；去年6月上任的副董事长、行长刘连舸税前共计23.22万元。

不难看出，四大行董事长、行长的薪酬基本在60万-70万元之间。年报显示，他们都不是董监高薪酬最高者，其收入往往比本行的首席风险官、首席财务官或董事长秘书等高管低几十万。

北京青年报记者查阅历史数据发现，2015年以前，国有大行的董事长和行长收入虽然也比股份行低很多，但也基本在百万之上，但从2015年开始就普遍“腰斩”至60万左右的水平。

业内人士指出，之所以出现这么大的变化，主要是因为国企负责人的“限薪令”正是从2015年开始执行。

(责编：赵爽、曹昆)