原标题：槟榔产业引发健康关注 多个国家和地区对槟榔说“不”

一纸通知叫停槟榔食品广告宣传

【热点关注】槟榔产业引发健康关注

“高高的树上结槟榔，谁先爬上谁先尝！”上世纪80年代末，伴随着央视春晚这首脍炙人口的歌曲，槟榔行进大江南北。而在今年3月，一份来自湖南省槟榔食品行业协会《关于停止广告宣传》的通知，再度让槟榔登上热搜。

3月15日是这份通知要求停止广告宣传的最后截止日。如今，在各大视频平台以及网络电商平台，依然可以零星搜索到早前的广告视频。因不少发布方主动撤下，现在的各类槟榔广告已经少之又少。一份省级食品行业协会的内部约束通知，何以引发全国关注？业内人士认为，背后是槟榔与健康的多年争议。

关于槟榔的争议就没有停止过

槟榔是中国南方多个省份的常见植物和百姓的休闲食品。在槟榔最大的消费省份湖南，人们嚼食槟榔已有数百年历史，走亲访友、社交应酬、婚庆喜宴、过年过节都少不了槟榔的身影，槟榔在湖南不仅是一种零食，更是一种身份文化的认同，陌生人之间分享槟榔是增进彼此感情的最佳途径。在湖南，省级非物质文化遗产名录中，槟榔榜上有名，类别涵盖既有文化习俗类别项目，也有技艺传承项目。

然而，伴随着人们的文化交流以及槟榔销售企业的线上线下销售，槟榔开始从传统的南方省份逐步走向全国，越来越多的人嚼起了这种具有提神功效的“植物口香糖”。

恰恰是槟榔“走四方”伊始，关于槟榔的争议就没有停止过。在支持方看来，槟榔是传统的食药材，具有很好的药用价值。在中国，槟榔与益智、砂仁、巴戟并称为四大南药。据李时珍《本草纲目》记载：“槟榔治泻痢后重，心腹诸痛，大小便气秘、痰气喘急，疗诸疟，御瘴疠”。《名医别录》《中国药典》《中华本草》等多种文献也多有记录，称槟榔“可杀肚虫，医脚气”。在湖南省槟榔食品行业协会的官方网站上，有着关于槟榔功效的介绍文章，也有关于医学专家提出的槟榔入药的理论文章。

然而，尽管在这些科普和理论文章中都提出，过度过量嚼食槟榔有损健康，而在槟榔产品包装上也有相关提示，却依然抵挡不住反对槟榔的声音。

武汉大学口腔医院一直站在反对槟榔的第一线。2018年，该院公布的统计数据显示，近两年接诊的口腔黏膜下纤维性变患者大幅增长，2608例患者都有嚼食槟榔的习惯。口腔黏膜下纤维性变是一种慢性进行性口腔疾病，临床上表现为口干、灼痛、张口受限、吞咽困难等，世界卫生组织将其列为癌前状态。而武汉大学口腔医院口腔黏膜科主任周刚教授的统计显示：2016年，该院接诊此类患者1119例；2017年，接诊1489例。病历显示，患者年龄集中在20岁~30岁，最年轻的患者才16岁，均有嚼食槟榔的习惯，从咀嚼槟榔到发病，时间最短的才两三个月。

多个国家和地区对槟榔说“不”

据新华社今年2月26日的报道，原国家食药监总局在2017年公布致癌物清单时，已将槟榔果列入一级致癌物。该文指出，国家卫生健康委办公厅印发的《健康口腔行动方案(2019-2025年)》中专门提出，在有咀嚼槟榔习惯的地区，以长期咀嚼槟榔对口腔健康的危害为重点，针对性地开展宣传教育和口腔健康检查，促进牙周、口腔黏膜病变等疾病早诊早治。

而在全球多个国家和地区，都对槟榔说“不”：2009年10月，来自10个国家的30位科学家重新评估了包括槟榔在内的药物致癌性，再一次确认，有足够的证据表明槟榔可导致癌症。2012年，世界卫生组织把槟榔列为与烟草一样的一级致癌物“黑名单”。

此次湖南省槟榔食品行业协会发布停止广告宣传的3月7日，恰逢全国两会，长期关注槟榔危害的全国人大代表、武汉大学口腔医院院长边专教授曾在多个场合呼吁：要像控烟一样控制槟榔的销售和食用，提高人们对嚼食槟榔危害的认识。他认为，仅仅叫停槟榔宣传仍然不够，需要对“槟榔销售立法”，今年两会上，他再次带去了这项建议。

边专在接受媒体采访时透露，建议对槟榔立法，是防止槟榔在日后成为隐患，槟榔致癌物极强！边专表示，他的建议引起许多代表的共鸣，不少代表与他联名共同提出建议。边专认为，湖南省槟榔食品行业协会的举措是一种行业自律，但这还远远不够，需要更多相关部门站出来，从普及知识到立法管理，要拿出切实可行的办法控制槟榔对国民健康所产生的危害。

规范槟榔市场任重道远

根据联合国粮农组织发布的数据，全球槟榔收获面积逐渐增长，2013年比1961年增长了3.2倍。印度槟榔最多，占全球槟榔收获面积近一半，其次是孟加拉和印度尼西亚，中国居第四位。

位于海南文昌的中国热带农业科学院椰子研究所曾发布研究称，全世界每年有5%(3.5亿~4亿)的人嚼食槟榔，各大生产国也是主要的消费国。目前，世界所产的槟榔除小部分经简单加工制成槟榔咀嚼食品外，大多食用槟榔鲜果，印度和中国台湾是世界槟榔鲜果的最大消费地。截至目前，全国槟榔产业年产值达到400亿元。

“目前槟榔产业还处于快速发展期。”在2018年博鳌亚洲论坛期间，湖南口味王集团有限责任公司总裁陈义参加论坛时提到，目前槟榔产业年均增速超过30%，未来这个行业至少将达到千亿元级的市场容量。

在极力呼吁重视槟榔所带来健康问题的专家看来，规范槟榔市场的道路在叫停广告宣传的一纸通知之下，依然任重道远。（张翀）

(责编：赵爽、曹昆)