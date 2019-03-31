营收净利持续增长 泸州银行年报透露高质量发展

原标题：营收净利持续增长 泸州银行年报透露高质量发展之道

▲泸州银行近年营收和净利润不断走高（单位：亿元）数据来源：公司年报

2018年12月17日，泸州银行(01983，HK)正式在香港联交所挂牌上市，股票代码1983，寓意泸州建市年份。

由此，泸州银行成为了四川省第二家，西部地区地级市中首家上市银行。而港交所也迎来了历史上第一家资产规模不足1000亿元的“迷你”上市行。

如今，这家“小而美”的城商行迎来了其上市以来的首份年报。在刚刚过去的这一年，泸州银行实现了平稳健康发展，盈利能力持续提升，资产质量结构优良，资产总额、存贷款规模稳步增长。

3月27日晚间发布的年报数据显示，2018年，泸州银行实现营业收入19.34亿元，同比增加15.13%;实现归属股东净利润6.58亿元，同比增加6.40%。截至2018年末，泸州银行资产总额为825.50亿元，同比增加了16.47%;发放贷款和垫款净额为人民币304.86亿元，同比增加61.87%;存款总额为人民币523.86亿元，同比增加24.30%。

扎根泸州，成就港股“最小上市行”

1997年9月，在合并原泸州市8家城市信用社的基础上，四川省第二家城市商业银行——泸州市城市合作银行正式成立，并于1998年5月更名为泸州市商业银行。

2018年12月17日，泸州市商业银行以“最小上市行”的身份在香港联交所主板成功上市。2019年1月29日，经四川银保监局同意更名为泸州银行。目前，泸州银行的注册资本为22.64亿元，其中，国有股占比47.37%，其他法人股份占比50.67%，自然人股份占比1.96%，第一大股东为泸州老窖集团。截至2018年末，泸州银行全行共有员工841人，下辖成都分行和7家一级支行。

泸州银行所在地泸州市地处四川省东南、川渝滇黔结合部及长江、沱江汇聚处。独特的地理位置和发达的水运交通，使泸州在其经济发展中有着天然的优势。

根据国家发展和改革委员会颁布的《成渝城市群发展规划》，泸州被定位川南区域中心城市。2017年，中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区覆盖泸州市，使得泸州市成为中国西部唯一纳入政府认可的第三批自贸区范围的地级市。泸州市依托政策支持及相关地理优势，大力推动发展辖区内三个重点产业园区(即泸州国家高新区、泸州长江经济开发区和中国白酒金三角酒业园区)，深度融入我国政府推动的长江经济带发展战略。

尽管规模相对“迷你”，但受益于地方良好的经济环境，“扎根泸州，坚守定位”的泸州银行发展迅速，各项经营指标增幅均排名四川城商行前列，真正做到了“小而美”。

长期以来，泸州银行保持了稳健、快速的发展势头。数据显示，过去五年，泸州银行的资产年均复合增长率为37.90%，存款年均复合增长率为37.99%，贷款年均复合增长率为41.45%，净利润年均复合增长率17.84%，均远高于全省城商行平均水平;不良贷款率连续5年保持在1%以下，低于全省城商行及全国银行业不良贷款率平均水平。

2018年，泸州银行的营业收入、净利润继续增长。截至2018年末，在越来越多的银行的资产规模开始缩水的情况下，泸州银行的资产总额依然实现两位数的同比增长率。从业务规模来看，发放贷款和垫款净额达到304.86亿元，同比增加超过六成;而存款总额则为523.86亿元，同比增加了接近四分之一。

在各项指标保持良好增长的同时，泸州银行近些年屡获殊荣。比如，先后被四川省财政厅评为2015年“全省地方金融企业绩效评价第一名”、2016年“全省地方金融企业绩效评价第二名”。在《银行家》杂志资产规模1000亿元以下城市商业银行竞争力评价中，泸州银行分别为“2016年度全国第三名”“2017年度全国第四名”。2018年12月，被四川省银行业协会授予“2017年度最佳绿色金融奖”。

强基固本，坚持高质量发展之路

回顾2018年，严监管和防风险一直是金融领域的重中之重。泸州银行在落实国家防范化解重大风险的任务，执行银行业市场乱象治理和监管整改各项要求等方面不遗余力。

早在2016年，泸州银行就制定了《十三五发展规划》，规划详细分析了风险管理的现状和问题，制定了与业务发展相匹配的风险管理战略目标。泸州银行明确，其风险管理战略目标为：努力建设较为完善的全面风险管理体系，通过多种手段检测、识别、计量和控制主要风险，与经营目标总体保持一致，以较小的风险成本保证自身处于足够安全的经营状态，尽可能地追求最大利润、践行社会责任，保证全行战略目标顺利实现。

2018年5月23日，泸州银行第六届董事会2018年第六次临时会议审议通过《关于建立全面风险管理体系实现高质量发展的议案》。议案内容显示，泸州银行成立了全面风险管理委员会，下设信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、信息科技风险6个专业委员会。全面风险管理委员会负责统筹协调全行的风险管理工作，各个专业委员会负责主要风险的日常管理工作。

此外，泸州银行还根据各类业务的流程及相应的风险控制关键点的差别，实行差别化的风险管理，建立了与全面风险管理相匹配的管理制度，提供专业高效的风险防控技术支撑，打造出一支高度专业化的风险管理团队。

仅就刚刚过去的一年而言，泸州银行按照坚决打好防范化解重大风险相关要求，及时组织学习银保监会股权管理办法、规范银信类业务通知、深化整治市场乱象通知、从业人员行为管理指引等政策文件，并严格贯彻落实，认真梳理突出问题，排查风险隐患，持续筑牢风控防线。

2018年，泸州银行加大了不良贷款的清收管理力度，在将逾期90天以上贷款全部划为不良贷款的情况下，不良率不升反降。数据显示，截至2018年末，泸州银行的不良贷款率较年初下降0.19个百分点至0.80%，为全省13家城商行最低，比四川城商行平均值低1.95个百分点，比全国银行业平均值低1.03个百分点。

此外，泸州银行还加强全行流动性管理，不断提高定期存款、个人长期存款占比，增加储蓄存款稳定性。建立大额资金头寸管理系统，加强对每日全行大额进出资金的管理，按月开展流动性风险广域管理分析，合理安排资产期限结构，严防流动性风险和影子银行风险。截至2018年末，流动性比例73.4%，比年初上升24.98个百分点;流动性缺口率45.31%，比年初上升19.98个百分点;优质流动性资产充足率103.23%。

对于2019年，泸州银行方面表示，“将进一步加强全面风险管理，不断提升内部管理水平，扎实推进金融风险防控工作，坚定不移地走高质量发展之路，努力打造成为一家“小而美”的优秀上市银行。”

(责编：赵爽、曹昆)