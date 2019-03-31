中国重型火箭研制稳步进行

新华社电 （记者胡喆）一秒钟完成1.6吨推进剂的高压输送、为后续重型运载火箭研制打下基础……近日，由中国航天科技集团有限公司六院研制的500吨级液氧煤油发动机燃气发生器-涡轮泵联动试验取得成功，标志着我国500吨级重型运载火箭发动机关键技术攻关及方案深化论证达到预期目标。
航天科技集团六院副院长李斌表示，此次试验为发动机涡轮泵、燃气发生器及配套组件的联动试验，验证了发生器-涡轮泵组件方案的可行性，实现了关键阶段的平稳过渡，为进一步进行发动机整机试车等研制工作奠定了基础。
液体火箭发动机的主要组件包括推力室、燃气发生器、涡轮泵、自动器和控制系统等。其中，涡轮泵是火箭发动机的“心脏”部分，因其结构复杂、工作条件苛刻，设计高效率的涡轮泵也是发动机研制的关键，此次联动试验的成功标志着该型发动机研制工作取得阶段性进展。
据悉，此型发动机为我国正在研制的最大推力火箭发动机，对支撑后续大型空间活动、载人登月及深空探测具有重要意义，未来该型发动机将应用于长征九号重型运载火箭上。
目前，我国已经掌握了液氧煤油和液氧液氢发动机的各项关键技术，实现了长征五号、长征六号、长征七号新一代运载火箭成功首飞。新一代运载动力研发的新材料和新工艺为重型运载火箭发动机研制奠定了基础，进一步研制更大推力液氧煤油发动机和液氧液氢发动机，将满足未来重大航天活动的需求，提升我国进入空间的能力。
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