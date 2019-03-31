中国四大行年报出炉 不良贷款率全部下降

中新社北京3月29日电 (张文绞)截至29日，中国国有四大银行2018年度业绩已全部出炉。从各家公布的业绩来看，四大行净利润均保持增长态势，不良贷款率持续下降。
工商银行2018年实现净利润2987亿元(人民币，下同)，保持行业较好水平，同比增长3.9%。中国建设银行实现净利润2556亿元，增长4.93%。中国农业银行实现净利润2026亿元，同比增长4.9%。中国银行实现净利润1924亿元，同比增长4.03%。
在净利润普遍增长的同时，四大行2018年不良贷款率全部下降。其中，中国工商银行不良贷款率较2018年年初下降0.03个百分点至1.52%，连续8个季度下降。中国建设银行和中国银行不良贷款率均下降0.03个百分点，分别降至1.46%和1.42%。中国农业银行不良率为1.59%，较上年下降0.22个百分点。
中国工商银行行长谷澍表示，2018年工商银行盈利增长动能持续提高，资产质量更加坚实，但同时要看到金融形势更加错综复杂，银行经营面临的不确定性增加。
中国建设银行首席财务官许一鸣指出，2019年面临的最大挑战是利差下降，对利润造成压力。虽然建行的利差、净息差(NIM)保持在同业较好水平，但总体趋势是下降的，而利润主要来自利息收入，所以利差和净息差下降会对银行造成较大压力。
中国农业银行副行长张克秋介绍，农行2018年前三季度利差较为稳定，但在第四季度出现行业性下降倾向，这是由于行业在投资端和资产端收益都出现了下滑。
中国银行副行长吴富林亦表示，2019年净息差将承压，一是因为欧美经济体放缓，对中行外币净息差产生影响；二是利率市场化、资本市场发展，将加剧存款竞争，对银行存款增长带来压力。(完)
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