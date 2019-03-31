网购手机掉包退货构成诈骗获罪受罚
□ 本报记者 战海峰 本报通讯员 李军乐
电影《无名之辈》里面有个这样一个情节,两名劫匪抢劫手机店,后来却发现抢来的手机都是模型机,二人面面相觑,欲哭无泪。生活中,有人网购了一部iPhone手机,收到货后发现竟然是模型机,并由此牵出一起令人匪夷所思的诈骗案。
2018年5月,王某在某正规网店购买一部iPhoneX手机,收到货后,发现手机异常,无法开机使用,便投诉商家要求退货。后该商家经过检验发现,退回的手机竟然是模型机,遂向公安机关报案。
经公安机关侦查发现,被告人李某某于2018年4月无意中得知在某网店购买手机然后掉包退货不会被发现,便产生将手机掉包出来自用或出售的想法。之后,李某某便在该商家购买了一部iPhone 8 64G手机,收到货后将手机包装盒打开,用一部旧的iPhone 7 32G手机替换,再重新恢复包装盒,在“七天无理由退货”期间成功申请退货,收到退货款。此次退货成功后,李某某发现商家仅对退货商品的外包装进行检验,于是又先后在该商家分3次购买3部iPhoneX手机。为进一步降低成本,李某某这3次使用网购的模型机进行掉包,然后再恢复包装盒,均成功申请退货,并收到退货款。被退货的模型机又被商家销售出去,后来东窗事发,于是就发生了文章开头的一幕。
2018年7月,李某某在网上出售手机时被公安机关抓获归案,如实供述了上述犯罪事实。经鉴定,李某某购买的4部手机共计价值28708元。案发后,李某某对被害人进行了赔偿,并获得谅解。
近日,重庆市渝北区人民法院开庭审理了这起利用“七天无理由退货”规则,通过买真iPhone手机退模型机或不同型号手机牟利的案件。法院经审理认为,被告人李某某以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额较大,其行为已构成诈骗罪。李某某到案后能够如实供述罪行,并积极赔偿被害人损失,取得谅解,可以从轻处罚。据此,法院以诈骗罪判处李某某有期徒刑十个月,并处罚金。
承办法官表示,如今,随着电商的发展和普及,大到家具家电,小到袜子手套,都可以享受到“手指点一点,商品送到家”的便捷服务,网购已经成为很多人购物首选方式。法官在此提醒大家,虽然法律规定的特殊商品外的“七天无理由退货”规则给消费者权益上了安全保障锁,但是这种权利也不可滥用,消费者更不能自作聪明,以身试险,一旦走上违法犯罪的道路,后悔莫及。
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