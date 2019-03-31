原标题：北京市4家外省违规中介被通报

原标题：北京市4家外省违规中介被通报

近期，北京市住建委执法部门持续加大对重点区域的网络监测强度，联合海淀房管局、延庆住建委通过线上线下相结合的穿透式执法模式，严厉打击炒作“不限购”“学区房”以及违法群租、违规租赁等扰乱市场秩序、侵害群众利益的违法违规行为，17家房地产经纪机构被查处。

这些违规机构名单如下：北京博丰房地产经纪有限公司、北京三锦管家房地产经纪有限公司、友谊光正房地产经纪有限公司、北京安馨建业房地产经纪有限公司、盖全（北京）房地产经纪有限公司、北京鸿福嘉业房地产经纪有限公司、北京顺家凯业房地产经纪有限公司、北京喜乐家房地产经纪有限公司、北京中济房地产经纪有限公司、北京博创嘉业房地产经纪有限公司、北京安家德诚房地产经纪有限公司、北京安佳房地产经纪有限公司、北京万众恒基东泽房地产经纪公司、文安孔雀城房地产开发有限公司、霸州市亿扬房地产经纪有限公司、廊坊市豪展房地产经纪有限公司、香河迦南美地房地产经纪有限公司。

北京市住建委相关负责人说，上述房地产经纪机构违反了《房地产经纪管理办法》的规定，执法部门已立案查处，并要求主流互联网平台下架其发布的全部房源信息。其中，四家外省房地产经纪机构在互联网上“跨界”发布本市“小产权房”等违规房源信息，严重扰乱市场秩序，执法部门已通报注册地主管机关重点关注。

(责编：赵爽、曹昆)