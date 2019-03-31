3月制造业PMI为50.5% 比上月上升1.3个百分点

人民网北京3月31日电 国家统计局网站发布2019年3月中国采购经理指数运行情况。数据显示，2019年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回临界点以上。非制造业商务活动指数为54.8%，比上月上升0.5个百分点，表明非制造业总体保持平稳较快增长。

从中国制造业采购经理指数运行情况看，2019年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回临界点以上。

从企业规模看，大型企业PMI为51.1%，低于上月0.4个百分点，高于临界点；中、小型企业PMI为49.9%和49.3%，分别比上月上升3.0和4.0个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。

生产指数为52.7%，比上月上升3.2个百分点，重返临界点之上，表明随着春节后企业集中开工，制造业生产活动有所加快。

新订单指数为51.6%，比上月上升1.0个百分点，连续两个月位于临界点之上，表明制造业市场需求继续增长。

原材料库存指数为48.4%，比上月回升2.1个百分点，仍低于临界点，表明制造业主要原材料库存量有所减少，但降幅缩小。

从业人员指数为47.6%，比上月微升0.1个百分点，位于临界点之下，表明制造业企业用工量降幅略有收窄。

供应商配送时间指数为50.2%，比上月上升0.4个百分点，高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间比上月有所加快。

从中国非制造业采购经理指数运行情况看，2019年3月份，中国非制造业商务活动指数为54.8%，比上月上升0.5个百分点，表明非制造业总体保持平稳较快增长。

分行业看，服务业商务活动指数为53.6%，比上月微升0.1个百分点，服务业运行稳定。从行业大类看，铁路运输业、装卸搬运及仓储业、邮政业、电信广播电视和卫星传输服务、互联网软件信息技术服务、货币金融服务、资本市场服务和保险业等行业商务活动指数位于57.0%以上的较高景气区间，业务总量快速增长，经营活动较为活跃；住宿业和房地产业等行业商务活动指数低于临界点，业务总量有所回落。建筑业商务活动指数为61.7%，比上月上升2.5个百分点，重回高位景气区间。

新订单指数为52.5%，比上月上升1.8个百分点，位于临界点之上，表明非制造业企业产品订货量环比增加。分行业看，服务业新订单指数为51.5%，比上月上升1.0个百分点，位于临界点之上；建筑业新订单指数为57.9%，比上月上升5.9个百分点，升至较高景气区间。

投入品价格指数为52.5%，比上月回落0.2个百分点，位于临界点之上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平涨幅略有收窄。分行业看，服务业投入品价格指数为52.2%，比上月回落0.3个百分点；建筑业投入品价格指数为54.0%，比上月上升0.4个百分点。

销售价格指数为51.0%，比上月上升0.9个百分点，位于临界点之上，表明非制造业销售价格总体水平继续上涨。分行业看，服务业销售价格指数为50.6%，比上月上升0.8个百分点；建筑业销售价格指数为53.2%，比上月上升1.5个百分点。

从业人员指数为48.7%，比上月微升0.1个百分点，位于临界点之下，表明非制造业企业用工量环比减少。分行业看，服务业从业人员指数为47.8%，与上月持平；建筑业从业人员指数为54.1%，比上月上升0.9个百分点。

业务活动预期指数为61.1%，比上月回落0.4个百分点，仍位于高位景气区间，表明非制造业企业对市场发展预期乐观。分行业看，服务业业务活动预期指数为60.3%，比上月回落0.3个百分点；建筑业业务活动预期指数为65.7%，比上月回落1.0个百分点。

从中国综合PMI产出指数运行情况看，2019年3月份，综合PMI产出指数为54.0%，比上月上升1.6个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。

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