统计局解读PMI数据：内需继续改善 消费品行业运行稳定

人民网北京3月31日电 今日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

赵庆河表示，制造业采购经理指数升至景气区间，3月份，制造业PMI在连续3个月低于临界点后重返扩张区间，升至50.5%，比上月上升1.3个百分点。本月主要特点是：

一是生产活动加快，内需继续改善。春节过后，制造业逐步恢复正常生产，生产指数和新订单指数均升至6个月高点，其中生产指数为52.7%，高于上月3.2个百分点；新订单指数为51.6%，高于上月1.0个百分点，连续两个月扩张加快。表明随着国家支持实体经济发展的简政减税降费政策逐步落地，供需两端有所回暖。

二是新动能较快增长，消费品行业运行稳定。高技术制造业、装备制造业和消费品制造业PMI分别为52.0%、51.2%和51.4%，均明显高于制造业总体。其中，农副食品加工和医药等制造业PMI均位于53.0%及以上相对较高景气区间。

三是价格指数上升，企业采购意愿增强。在流通领域部分生产资料价格上涨的带动下，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数升至53.5%和51.4%，分别高于上月1.6和2.9个百分点，均为5个月高点。其中，石油加工、黑色金属冶炼及压延加工等两个行业价格指数均位于56.0%以上的较高区间。另外，随着供需两端回暖，企业加大采购力度，本月采购量指数升至扩张区间，为51.2%。

四是世界经济增长有所放缓，进出口动力仍显不足。新出口订单指数和进口指数为47.1%和48.7%，虽环比有所上升，但继续位于临界点以下。

从企业规模看，大型企业PMI为51.1%，低于上月0.4个百分点，高于临界点；中、小型企业PMI为49.9%和49.3%，分别比上月上升3.0和4.0个百分点。

赵庆河指出，非制造业商务活动指数稳中有升。3月份，非制造业商务活动指数为54.8%，比上月上升0.5个百分点。从季度运行情况看，该指数一季度均值为54.6%，高于上年四季度0.9个百分点，非制造业总体平稳较快增长。

服务业运行稳定。本月服务业商务活动指数为53.6%，比上月微升0.1个百分点。随着制造业生产活动加快，生产性服务业商务活动指数在连续三个月回落后再现回升，为57.8%，高于上月4.8个百分点。从行业情况看，铁路运输、装卸搬运及仓储、邮政、电信、互联网软件、银行、证券和保险等行业商务活动指数位于57.0%以上的较高景气区间，业务总量快速增长，经营活动较为活跃。住宿和房地产等行业商务活动指数低于临界点，行业景气度偏弱。从市场需求看，服务业新订单指数为51.5%，比上月上升1.0个百分点，连续三个月位于扩张区间。

建筑业重回高位景气区间。建筑业商务活动指数为61.7%，比上月上升2.5个百分点。本月企业用工量有所增加，从业人员指数为54.1%，比上月上升0.9个百分点，表明随着气候转暖和节后集中开工，建筑业生产扩张加快。从市场需求看，新订单指数为57.9%，比上月上升5.9个百分点，为15个月高点，随着基础设施建设项目加快推进，行业发展预期继续向好。

此外，赵庆河解读指出，综合PMI产出指数明显回升3月份，综合PMI产出指数为54.0%，比上月上升1.6个百分点，表明本月我国企业生产经营活动总体扩张加快。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为52.7%和54.8%，环比均有所回升，其中制造业生产指数的回升对综合PMI产出指数拉升作用显著。

(责编：赵爽、曹昆)