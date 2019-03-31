人民网北京3月31日电（记者 常钦）31日，2019中国种子大会在北京召开。来自全国农业科研教学单位、种子企业、管理部门及八个国家和地区的专业人士参加大会。

记者从会上获悉：全国选育农作物品种4万多个，申请植物新品种保护达到2.7万个，授权品种超过1.1万个，2018年品种权申请量4854件，位居世界第一。企业逐步成为育种创新的主体，带动产学研结合，提升育种创新能力。良种覆盖率持续保持在96%以上。

同时，产业体系快速发展。种业多元化主体加速发展，形成了全国统一的大市场，目前农作物种子企业5900多家，市场价值超过1000亿元，带动了种业产业化、规模化，提升了种业发展的竞争力。

农业农村部副部长张桃林强调，争创现代种业发展新局面，做强农业高质量发展“芯片”，着力构建以市场为导向、以企业为主体、产学研政结合的中国特色种业创新体系，着力构建市场主导、政府支持、育繁推一体化的现代种业产业体系，着力构建法制完善、监管有力、放管服结合的现代种业治理体系。

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