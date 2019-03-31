国际警用反恐装备展即将在京举行

人民网北京3月31日电 （记者 魏艳）记者从中国科协新技术开发中心了解到，两年一届的“国际警用反恐装备展”（第八届）将于2019年5月22日在北京展览馆举办，展览面积超过30000平方米，参展企业超过220家。汇聚了来自中国、法国、德国、荷兰、奥地利、瑞士、美国、韩国与日本等十余个国家和地区的警用装备、应急救援装备、反恐装备领域的一流企、事业单位。

即将举办的最新一届“国际警用反恐装备展”延续并发展了以往的各项优势，展出产品涵盖了警用交通工具、安检排爆、刑侦器材、技侦器材、计算机通信、安全防护、枪支械具、应急救援、安防技防、警用演习、训练、办公设备等十二大类型。借助“国际警用反恐装备展”十余年积累的资源与行业优势，买家可以提前获得第一手的企业及产品信息，了解最直接的商业情报，现场无缝对接，节省寻找时间，特别对外地买家更具实效性，让买家更高效更有目的地参与展会，真正做到采购“省钱、省心、省时、省力”，为警用、反恐装备同仁搭建一个更好的交易平台。

与此同时，新一届的“国际警用反恐装备展”还增加了很多新的亮点。2019年展会将同期举办“2019世界安防大会”，“2019中国警用无人机防护学术研讨会”等学术交流活动。议题包括了5G通信、虚拟现实、大数据分析、无人机、人工智能等多种前沿技术在安防、警务、反恐、应急求援、防灾减灾领域的实践应用。多位两院专家、社会学者、科学家、企业家都将参与交流、研讨。更有相关部委的各级领导同志参观指导。相关产品也都会在会议期间展出。

一直以来，“国际警用反恐装备展”在各级领导的关怀下，在众多国内外展商和观众朋友的支持下，持续不断的为业内同仁搭建起交流、了解、互动的大平台。

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