3月制造业采购经理指数达50.5%

3月31日，山东省青州市的江淮汽车山东分公司冲焊车间内，工人正忙碌。

王继林摄（人民视觉）

本报北京3月31日电 （记者杜海涛）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会31日联合发布数据：3月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.5%，较上月回升1.3个百分点，连续3个月运行在50%以下后重回扩张区间。从分项指数来看，春节后市场回归正常轨道，市场需求增加，企业生产扩张，采购趋于活跃，中小企业生产经营活动上升，新动能继续稳中有进。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 01 版）

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