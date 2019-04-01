上海拨通首个5G手机通话

本报上海3月31日电 （记者沈文敏）首个行政区域5G网络在上海建成并开始试用。30日上午，“双千兆第一区”开通仪式在上海市虹口区举行，并拨通了首个5G手机通话，标志着上海成为全国首个中国移动5G试用城市。

目前虹口区已建成5G基站228个，实现了千兆固定宽带网络和5G网络全区覆盖，成为首个固定宽带和移动通信网络双双实现千兆覆盖的地区。今年，上海将强化新一代信息基础设施核心能力建设，充分发挥5G的网络支撑和应用赋能作用，打造5G网络建设先行区、创新应用示范区和产业集聚区。年内将建成超过1万个5G基站，启动建设若干5G建设应用示范区和应用研发创新基地，建成5G应用示范展示厅。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 01 版）

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