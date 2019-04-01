我国成功发射第二代数据中继卫星系统首星

据新华社西昌4月1日电 （李国利、钱铃奇）3月31日23时51分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭，将天链二号01星送入太空，卫星成功进入地球同步轨道。这次任务是长征系列运载火箭的第301次飞行。

天链二号01星是我国第二代数据中继卫星系统的第一颗卫星，将为载人航天器、卫星、运载火箭以及非航天器用户提供数据中继、测控和传输等服务。

天链二号中继卫星系统在任务规划、系统管理、业务运行上相比天链一号中继卫星系统取得显著进步，数据传输速率和多目标服务能力也有较大提升，将对提高中低轨卫星、载人航天器信息回传时效性、在轨运行安全性和任务实施灵活性发挥重要作用。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 01 版）

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