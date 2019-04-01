4月1日起铁路货运降价降费

本报北京3月31日电 （记者陆娅楠）记者从中国铁路总公司获悉：自4月1日起，铁路部门将下浮铁路货物运价，取消和降低部分货运收费，预计每年向广大货主和企业让利约60亿元，以实际行动落实中央决策部署，支持实体经济发展。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，根据国家有关部门通知，自4月1日起，下调铁路运输服务增值税税率；中国铁路总公司决定，同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标准，主动将减税降费效应传递给下游企业，预计每年可向货主和企业让利约60亿元。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 01 版）

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