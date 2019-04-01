“我们对发展前景信心十足”（经济新方位·六稳怎么干⑥）

家电行业，不创新就淘汰，产品研发是企业的生命。
然而，行业原材料成本上升，利润空间进一步压缩，用于机器设备及人才的成本居高不下。研发经费从哪儿来？江苏无锡科虹标牌公司，一家为家电企业配套生产外观装饰面板的中等规模制造业企业，过去常为此困扰。
“500万元直接投入研发，可以说是雪中送炭。”管理部主管莫骏算了一笔账，从中央到地方，各项惠企政策一年能为企业减负不少。
车间内，负责丝印的员工穿着防静电服处理半成品；车间外，员工将产品送去烘道……订单量增加，企业春节后迅速恢复生产，大家忙得走路都恨不得飞起来。“不少一线操作工，过年前带着招聘简章回老家，开工后就带着亲戚和老乡来应聘。”人事部经理金婷玲说。
1300万元——企业每年投入产值的3%—4%用于研发，其中近一半是各项政策带来的降成本利好。研发能力提升，效果也很明显。目前，科虹组建了一支47人的研发团队，建成省级企业技术中心和省级工业设计中心，获得授权发明专利7个，还是1个国家标准和2个行业标准的制定者。特别是模内注塑反包边技术等发明专利，被广泛用于洗衣机、空调等电器控制面板上。
转型升级延伸到软硬件上，操作设备实现自动化智能化，管理流程更新换代。目前，科虹年产值4.3亿元。生产车间5万平方米，在前两年落成二期厂房的基础上，今年又扩建了3000平方米的生产车间。新增的触控事业部和车载事业部，不仅配套了无尘设施、自动流水线和智能机器人，用工需求也跟着上来了。
这是一个良性循环。
“自身发展和市场需求引导我们不断创新研发，稳健成长过程中享受的一系列惠企政策又促进了生产规模扩大、市场占有率不断提升。”科虹公司总经理钱小玲说，从立足本地的家电市场，到成为国内九成以上家电企业的长期供应商，再到与三星、松下、惠尔浦等世界级名企合作，成为8个国家家电行业的核心供应商，“我们对发展前景信心十足”。
江苏是民营经济大省。在当前经济形势下，对民营企业来说，稳预期尤为重要。江苏省财政厅金融处处长叶松表示，以财政金融政策为例，近年来一系列针对性强的举措陆续落实，“小微创业贷”“富民创业贷”“科技贷款资金池”等搭建了银企对接的桥梁，有效缓解了民营企业融资难融资贵。同时，鼓励支持民营资本参与基础设施和公共服务领域建设运营，出台PPP全生命周期法律顾问制度，构建公平公正的竞争环境。
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