“当前稳预期的关键是提振经济主体的信心。”在国家信息中心经济预测部副主任王远鸿看来，稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资是稳预期的基础，能帮助稳定和提振企业和百姓的信心；反过来，预期改善有利于投资、消费等保持活跃。

稳预期应如何发力？王远鸿认为，主要应通过有针对性的主动引导，稳定好政策预期、市场预期和社会预期。政策预期方面，宏观政策要强化逆周期调节，积极的财政政策要加力增效，稳健的货币政策要松紧适度。市场预期方面，要坚持向改革要动力，深化关键领域改革，创造公平竞争的制度环境，不断激发市场主体活力，要重视股市、债市、楼市、汇市等的稳定和市场功能的正常发挥。社会预期方面，要实施就业优先政策，强化社会政策兜底保障功能，重点解决好就业、教育、医疗等问题，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，保持社会稳定。

“做好当前经济工作，关键是提升发展的质量和效益。”王远鸿认为，2019年我国经济仍然有足够的韧性和巨大的潜力，随着供给侧结构性改革深入推进，经济运行有信心保持在合理区间。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 02 版）

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