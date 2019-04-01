明前茶 绽新芽（讲述·老字号新生态）

春茶进入全面采摘期，湖北恩施土家族苗族自治州宣恩县，300多名小学生日前来到万寨乡伍家台村，体验采茶乐趣。

王 俊摄（影像中国）

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岁月的沉淀，造就了我国悠久的饮茶史和茶叶流通史；时光的淘洗，留下了不少飘香百年的茶叶老字号。但长期以来，这些老字号规模参差不齐，有的品牌影响力有限。随着居民消费升级、茶叶深加工技术提升，以及电子商务的发展，不少茶叶老字号加快技术研发、延展销售渠道、拓宽发展机遇，让醇香的茶味飘得更久、更远。

明前采茶时，春暖茶飘香。北京前门大街人头攒动。吴裕泰店门前排起一道“长龙”。“排了一刻钟，买到了传说中的抹茶甜点！”湖南小伙小张和女朋友来京旅游，终于了却一桩心愿。

那边一街之隔，张一元大栅栏店。跨进店门，茶香扑鼻。首先映入眼帘的，是柜台前由顾客组成的一道道“人墙”。“他家的茉莉花茶啊，汤清、味浓、入口香。买一些饱饱口福！”北京团结湖社区的顾大妈提着个“大礼包”，笑得合不拢嘴……

老茶新香，生生不息。前门大街的场景，或许就是如今老字号茶企发展的一个缩影。

品质口碑受信赖

我国茶叶产量居世界首位，30多家中华老字号茶企，成为一张张文化名片

“‘神农氏尝百草，日遇七十二毒，得茶而解之’。可以说，茶自古以来就属国饮。”浙江老字号、杭州龙井茶业集团有限公司负责人祝百昌拿起水壶，慢悠悠地说。杯中倒入开水，龙井嫩芽朵朵直立，徐徐展开、摇曳生姿，茶汤淡雅素净，宛如三春新绿，杯中茶气蒸腾，溢出扑鼻清香……

无芽无梗的安徽六安瓜片、翠绿匀整的贵州都匀毛尖、回味甘甜的黄山太平猴魁……“中国茶文化，讲究色、香、味、形。”祝百昌说，“源远流长的饮茶史，孕育了不少茶叶老字号。中华老字号里，茶叶类有30多家。”据国际茶叶委员会统计，2017年中国茶叶产量占全球茶叶总产的45.9%，居世界第一。

顾大妈是张一元的“常客”了。“喝茶不是为了解渴，而是为了品味、养生。”顾大妈说，“年轻时家里条件不好，想喝茶也只能‘将就’，现在生活越来越好了，喝茶可以‘讲究’起来了。”

对很多中国人来说，饮茶既是习惯，也是生活品质的象征；对世界来说，茶是一张中国的文化名片。在古代，蜿蜒曲折的陆路和碧波万顷的海路将中国茶叶送向异域；在今天，茶叶更是成为外交场合中，讲述中国故事、传播中国形象的重要帮手。

每个茶叶老字号都有其“绝活”。“鲜花吐香、茶坯吸香，八吐八吸，花茶合一”——吴裕泰的“独门绝技”就在这代表了窨制技艺的“十六字箴言”里。龙井的“秘方”，则是其炒制工艺。祝百昌一边在铁锅里不断翻炒茶叶，一边介绍炒制技巧：“抛、抖、搭、煽、搨、甩、抓、推、扣和压磨……同样的鲜叶，制作工艺、炒制者水平不同，茶叶的色、香、形、味天差地别。”

“老字号的优势，首先在于其传承百年的精湛工艺和由此带来的优良品质。”中国农业科学院茶叶研究所副研究员陈富桥说，“我们的调查显示，41.4%的消费者购买茶叶时首选熟悉的专卖店，20.48%的消费者会到知名的专卖店买。老字号历史长、口碑好，更容易获得消费者信赖。”

龙头品牌需叫响

种类多、地域广、偏好分散，互联网时代提供新机遇

“中华老字号里的30多家茶企，大部分是流通企业，规模参差不齐。”中国茶叶流通协会会长王庆介绍说，“最主要的问题是缺乏强势龙头品牌：规模最大的老字号茶企，市场份额也不到1%。”因此，茶叶老字号面临的发展难题，可以归结为一个“散”字。

“茶叶学到老，茶名记不了。”在中国茶叶有限公司副总经理危赛明看来，强势茶叶品牌缺乏，和我国茶叶种质丰富有关系。我国茶叶按商品分类就有红、绿、白、黄、黑、乌龙等六大类。全国有900多个县产茶，各地都有独特的优质茶叶资源，即使在同一个省内，比如在福建，安溪主推铁观音，武夷山会宣传武夷岩茶，福州偏爱茉莉花茶，福鼎则支持白茶……危赛明认为，“各地主推的茶叶不一样，力量分散，难以形成合力。”

茶叶生产有地域性，饮茶偏好各地也不同。北京地区很多消费者喜欢花茶，提神醒脑、香醇爽口；江浙人偏爱绿茶，甘香如兰、幽而不冽；广东人则青睐黑茶，消食减肥、调节肠胃……“云南的下关沱茶，在北京也卖，但卖不过以花茶见长的张一元、吴裕泰；反之亦然。”王庆说，各地的消费特征，在当今依然很难调整过来。

不过，时代的发展也为打破茶叶的地域区隔提供了新机遇。春茶上市，杭州龙井茶业集团仓库里热火朝天，工人正忙着打包茶叶，然后往各地快递寄出……“过去由于地域限制，茶叶老字号不可能在全国遍开门店，市场难免受限；如今通过电子商务，老字号们有了更广阔的天地。”祝百昌说。

去年，吴裕泰全新上线了微信商城，各色商品琳琅满目、一目了然，下单还能享受各种优惠券、满减券、包邮券福利。“我们准备了各类茶叶、茶具、茶衍生品等上百种商品供消费者选择，不论在北京还是在外地，都能有茶相伴。”北京吴裕泰茶叶公司董事长赵书新告诉记者。

在南京读书的大学生许清如就是受益者。“前阵子南京小雨，我在学校宿舍赏雨品茗，很惬意。”许清如说，如今影视、歌曲等很多流行文艺作品都融入了以茶道为代表的传统文化元素，一些看似古老的生活方式重新进入年轻人的视野。“我网购了茶叶和一套古雅的茶具，还报了一个茶道兴趣班，课余生活更丰富了……”

盘活创新正探路

寻找亮相机会、调整战略定位、加强产品研发，新品层出不穷

水壶高高提起，沸水沿着杯壁直泻而下，观众在台下静静观赏……北京马连道，中茶公司一家体验馆里，消费者在观看茶道表演。“我们开了多家体验馆，希望让更多人了解茶文化、爱上喝茶。”危赛明说。

流行文化和互联网对茶文化的推广只是外因，关键还在于老字号茶企主动出击。

“去年，我们宁红茶成为第十八届雅加达亚运会官方指定茶，受到各国欢迎。”宁红集团董事长朱丽俐说，老字号茶企都在积极寻找更多亮相机会。吴裕泰则把目光更多地投向年轻人。茶月饼、茶口香糖、抹茶蛋糕，甚至茶纤维口罩、茶籽粉……赵书新介绍说，产品创新正是为了满足消费者年轻化、个性化的需求。

与此同时，重新进行品牌定位，各地纷纷出招。吴裕泰将历史悠久的“老北京四季茶”升级为“吴裕泰四季茶”，“意在淡化‘老北京’，弱化地域性。”赵书新说。贵州黔南布依族苗族自治州，近年将都匀毛尖的商标收回统一管理，企业和个人经考察批准后才可使用“都匀毛尖”品牌名称，改善了品牌一度散乱的局面。

“中茶则把重心放到质量管控和新品研发上，拥有100多项专利。种植采收、茶叶初制、物流运输、检验检测等13个环节102个节点的248项风险，都进行量化分级分类。”危赛明说，“做大老字号，既要传承经典，也要持续研发创新。”

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 06 版）

(责编：冯粒、袁勃)