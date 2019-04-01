“手头宽裕了，日子有奔头！”(扶贫人物)

驾车从拉萨市区往东行驶约79公里，便来到了拉萨达孜区唐嘎乡穷达村。这个达孜区最偏远的村庄，靠近拉萨河，地势平坦宽阔，适合种植农作物。次仁曲珍的麦之穗农业种植农民专业合作社，就坐落在这里。
“这里的百姓以前种青稞，一亩地一年最多收入五六百块钱。现在加入合作社，不算年底分红，仅土地流转费一亩地每年就能拿到900块。”次仁曲珍说。
走进大棚，村民三三两两正在锄草，种植青椒、花菜、黄瓜……“现在是春种时节，来这里工作的收入比种青稞要多。”穷达村贫困户次旦多吉说。
时钟拨回3年前，36岁的次仁曲珍回到村里。在外闯荡多年的她，敏锐地发现村中闲置农田的价值。于是，她注册成立麦之穗合作社，在村委会帮助下，租到150亩荒地和8亩废弃温棚，开始在温室试种蔬菜种子，不到半年就有了收益。现在，合作社拥有占地123亩的90多座蔬菜大棚，种植了大白菜、大葱、西红柿、茄子等蔬菜。
“这些都是检测过的无公害蔬菜，政府帮我解决了销路，现在蔬菜都运到周边学校等地，供不应求。”次仁曲珍笑着说。
她告诉记者，加入合作社的村民每年至少能拿到土地流转费和年底分红，如果为合作社工作，还有一份工资收入。通过这一模式，合作社与唐嘎乡唐嘎村和穷达村的86户300名贫困户达成帮扶联结机制，为其中的26人提供了就业岗位，按月发放工资，并给全部贫困户分红。
次旦多吉高兴地说：“以前在家守着7亩地，我们夫妻两个辛辛苦苦也赚不到钱。现在到合作社工作，不仅生活开支绰绰有余，还有存款，存了4万多呢！手头宽裕了，日子有奔头！”
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