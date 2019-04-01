严查借减税降费服务乱收费

税务系统开展为期两个月的第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为专项排查整治

本报北京3月31日电 （记者吴秋余）为切实加强对各类第三方涉税服务收费的监管，坚决防止借为实施减税降费提供咨询等各种服务之名乱收费、抵消减税降费效果，保障纳税人和缴费人应享尽享减税降费红利，税务总局近日发出通知，决定从即日起至5月31日，迅速在全国税务系统开展为期两个月的第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为专项排查整治。

通知要求，各级税务机关要在近期已开展涉企收费、中介机构收费清理整治工作的基础上，对照税务总局有关工作要求，进一步全面深入梳理第三方涉税服务收费情况，彻底摸清收费的项目、标准等，细致排查是否存在乱收费行为。重点排查是否仍存在第三方平台违反自愿原则强制纳税人购买增值服务，是否存在服务单位借销售税控专用设备或维护服务之机违规捆绑销售设备、软件、其他商品，是否存在第三方利用垄断地位乱收费谋取不正当利益等。

我国外债规模增速总体趋缓

截至2018年12月末，我国全口径外债余额为19652亿美元，较2017年末增长2073亿美元，增幅12%

本报北京3月31日电 （记者欧阳洁）国家外汇管理局近日公布的数据显示：2018年我国外债规模继续保持增长，增速总体趋缓。截至去年12月末，我国全口径外债余额为19652亿美元，较2017年末增长2073亿美元，增幅12%。

国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英分析说，我国外债结构继续优化。从币种结构看，本币外债同比增幅为16%，高于外币外债10%的增幅；从期限结构看，中长期外债同比增速为13%，略快于短期外债11%的增速；从债务工具看，主要源于债务证券、货币与存款、贸易信贷与预付款增加，分别占外债规模增长的44%、23%和20%。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 08 版）

(责编：冯粒、袁勃)