小微融资，难题有新解（财经眼）

数据来源：人民银行、银保监会

制图：郭 祥

缓解小微企业融资难融资贵是金融支持实体经济的重要任务。《政府工作报告》提出，今年国有大型商业银行小微企业贷款要增长30%以上。完善金融机构内部考核机制，激励加强普惠金融服务，切实使中小微企业融资紧张状况有明显改善，综合融资成本必须有明显降低。

一段时间以来，政府相关部门出台了多项措施改善小微企业融资环境，银行业金融机构不断创新产品和服务，加大对小微企业的金融支持。近日本报记者来到浙江和山东，探访当地银行业破解小微企业融资难题的新思路、新举措、新成效，供相关各方参考。

——编 者

浙江台州每年为小微企业节省5000万元左右转贷费用

续贷轻松“过桥”

本报记者 顾 春

推出“零周期、零费用、零门槛”续贷

“要不是拿到路桥农商行的‘小微续贷通’，企业运转恐怕都要成问题！”浙江台州市的路桥益中模具有限公司负责人梁赛说，今年初，公司的800万元贷款快到期，但公司刚买了厂房，资金非常紧张。银行客户经理得知后，及时为企业办理了“小微续贷通”业务。“本来我很可能要去借高利贷，现在不但贷到了款，利息也不变，真是解了燃眉之急！”梁赛感激地说。

按过去流动资金贷款发放审批流程，企业需要在贷款到期日还本付息后，再向银行申请新的贷款，从上笔贷款还清到下笔贷款到账，中间需要一段时间，为此往往需要借一笔“过桥”资金。“过桥”资金使用期限不长，如果走民间借贷，成本却非常高昂。目前民间借贷利率为每天1‰甚至更高，借贷期限从3天到一周起。对此，企业常常感叹“倒贷一次多付半年利息”。

这些年，各地一直在创新还款方式，尝试解决小微企业“续贷难”的问题，但仍未彻底破解，企业还旧借新仍有时间差。浙江小微企业转贷周期约为5天，台州约为3天。

“小微续贷通”产品为一大批小微企业解了“过桥”之难：企业可在贷款到期前向银行提出“续贷”申请，以新发放贷款结清原贷款，实现融资“无缝衔接”且无附加转贷费用,可谓“零周期、零费用”。

“除有欠息欠贷等不良记录、生产经营不符合国家产业发展方向或环保政策、经营状况不符合监管要求的‘负面清单’企业外，台州农商银行系统开户企业均可享受‘零门槛’续贷。”浙江省农信联社台州办事处负责人张宇说。

“零周期、零费用、零门槛”续贷能为企业节省多少财务成本？台州银保监分局党委书记曹光群算了一笔账：按照台州目前小微企业转贷周期，100万元贷款每转贷一次可节省转贷费用约2500元。至2018年末，台州全市农商银行系统企业贷款余额198.49亿元，“小微续贷通”业务全面推开，每年能为企业节省5000万元左右转贷费用。

解决信息不对称，提升申贷获得率

作为国家级小微金改试验区和全国民营经济的重要聚集地之一，台州在探索小微企业金融服务改革创新试验区建设、破解民营企业尤其是小微企业贷款难贷款贵等方面取得了有效突破。截至2018年底，台州小微企业贷款余额3552.79亿元，比上年增长14.41%，占全部贷款余额的48.32%，高于全省近10个百分点。同时，小微企业贷款不良率为0.75%，连续13个月保持在1%以下。据统计，目前台州44家金融机构，专供小微企业的融资产品有330多项。

台州构建起“两平台一基金”，即信用信息共享平台、商标专用权质押融资平台和小微企业信用保证基金，解决了银企信息不对称的问题，有效提升了小微企业申贷获得率。截至去年12月底，台州小微企业申贷获得率达94.28%。

小微企业往往抵押资产少、担保条件差，而在台州，银行并不以“抵押为王”。2014年，台州在全国地级市中设立首个小微企业信用保证基金，首期基金规模5亿元，并启动金融服务信用信息共享平台。银行借助这一平台进行贷前调查、贷中审批和贷后管理。在台州，专利权、版权、商标权、排污权、海域使用权、林权……各类无形资产均可申请抵质押贷款。

大银行乐做“小生意”

在台州，不光是中小银行，国有银行也瞄准小微企业，纷纷做起“小生意”：截至2019年1月末，台州工行、农行、中行、建行、交行5家国有商业银行小微企业贷款余额733.73亿元，对小微企业累计减免收费及让利3706.65万元，取消小微企业收费项目32个。

临海市军勇机械厂正在快速发展期，遇到资金跟不上的难题。总经理项灵军说：“资金缺口就几个月，但这几个月一过，企业发展机遇也就黄了！”最终，他申请了工行“供应链”融资业务，以主导企业的应收账款为质押，拿到400万元的授信额度渡过难关。

“我们抓住供应链主导企业，根据行业制定集群服务方案，通过获取上下游企业的交易信息，准确测算客户融资需求；并在内部成立‘信贷工厂’‘小微服务中心’，实行‘工厂化’流水作业。”中国工商银行台州市分行行长俞鉴峰介绍，截至2019年2月末，台州工行已为42家主导企业搭建平台，为上下游逾万家小微企业提供综合性金融服务。

小微企业周转快，要钱急。去年底，临海市翔宇线缆有限公司因订单增加，急需一笔大额资金用于购买原材料。农行临海市支行客户经理实地调查后，用台州市小微企业信用保证基金担保增信机制，省去企业办理抵押等手续，给公司发放贷款300万元，贷款从调查到审批仅用了两天时间。

山东银行业开发便民服务应用程序和商业票据融资平台

搭上科技“快车”

本报记者 欧阳洁

银行的“门”开到了手机上

居住在山东省淄博市的李攀祥是一名个体工商业主，主营业务是向大型商超批发日用百货。这几年，电商平台加速发展，对线下销售的实体店面冲击较大。

“现在的日用百货生意不好做，竞争太激烈，商超付款又有周期，我们这种个体户提前备货的资金压力大，遇到逢年过节资金就更紧张了。”李攀祥一直想到银行借钱，扩张业务规模。前几天，银行工作人员来店铺走访，介绍了一个新型的手机应用程序——“鲁银通”，并给他演示了在这个程序上可以根据自己的需求选择贷款产品。

抱着试试看的态度，李攀祥通过“鲁银通”向银行申请了50万元流动资金贷款，没想到银行客户经理马上联系了他，并在第二天主动登门办理，现场搜集资料，几天时间，贷款就到了李攀祥账户。

“这50万元贷款可是帮了大忙，手里的资金马上流动起来，现在的销售量直接翻番。”李攀祥说。

“通过‘鲁银通’，客户足不出户，就能用手机了解各家银行的贷款产品，在线申请、查询贷款进度。”临淄农商银行齐都支行副行长罗亚明说，做好小微企业金融服务，首先要解决的就是信息不对称问题，让企业找得到银行的“门”。

信息技术的进步，让银行直接把“门”开到了手机上。小微企业客户能在上面查找到相关扶持政策，在线寻找合适的贷款产品，提交贷款需求。

2018年12月15日，“鲁银通”APP安卓版正式上线，截至目前汇集了全市36家机构、300余个特色信贷产品，用户数突破2300户，申贷金额达到1.62亿元。

提供商票流通和融资服务

山东临沂是北方地区最大的物流基地，当地有100多家专业现代化批发市场，数万家小微经营商户，多家大型电商平台在临沂设立现代化仓储，网上贸易增速高达60%。发达的商贸物流催生了当地票据市场发展，形成了全国规模最大的小额票据集散地。

“商户收到的支付货款票据金额普遍较小，在5万—50万元之间，小微票据流转到商户手中后到银行贴现难，手续繁杂，还要缴纳一笔不低的保证金，才能获得银行授信。”山东临沂银保监分局局长汲长虹说，为此监管部门推动银行提供商票供应链融资。在这个模式之下，银行可以筛选出优质企业基于真实贸易背景签发的商票，做好风险防控，为企业提供保兑保贴服务，在金融科技平台提供商票流通和融资服务。一方面帮助主导企业减少资金占用，降低企业融资成本，另一方面也为上下游中小企业提供便捷融资渠道，规范区域内票据市场。2018年以来，通过商票融资模式，临沂辖区银行、金融服务平台累计为小微、民营企业融资近100亿元，均按时偿付，无逾期、不良记录。

山东隆才商贸有限公司就是这项业务的受益者。隆才商贸是一家专门从事空调设备销售与安装的小微企业，过去企业向上游厂商采购时只能用现金，而承接工程后却没法及时结款，至少有3个月账期，每个月应收账款有30万—50万元，现金流非常紧张。

去年，隆才商贸承接了金锣集团的一项空调设备安装工程。“这可是个大订单，本该高兴，可前期采购设备的预支款让我犯难啊。”隆才商贸的经理徐希伟说，正在犯愁之际，金锣集团的商票服务主办银行向他推荐了商票付款的方式。根据工程合同，隆才商贸可以向金锣集团协商开具三个月期限的商票，拿着这些商票企业可以去找金融机构融资。

实际上，从去年3月份开始，金锣集团对外使用商票支付，收到商票的企业可以把电子票据发布到指定平台上，平台上的资金提供方可以选择为金锣的合作伙伴提供资金。最终徐希伟选择了一家报价最低的保理公司申请融资，贷款几分钟就到账了。

“自从用商票结算后，我们的应收账款降低了80%， 现金流增加了3倍，业务规模扩大了1倍。”徐希伟说。

商业票据必须基于真实贸易背景，也要有较高的企业信用做保证。临沂首批确定了有行业代表性、行业供应链初具规模、信用基础良好的15家试点民营企业，目前已经扩展到49家企业，其中有27家中小微企业。入选企业需要主动披露财务状况和经营状况，共同打造良好的信用环境。

线上供应链融资更便捷

山东九强集团有限公司是一家从事基础设施投资、建设和运营的小微企业。上游有各种材料供应商，下游有企业和地方政府部门。一般来说，上游企业做工程时，前期垫资多、账款回款期限长。

齐商银行深入了解上下游企业和九强集团的供应链特点后，为上游供应商量身定制了供应链融资方案。在方案中，银行以九强的应付账款即供应商的应收账款作为标的，为供应商提供应收账款质押，贷款到期后，以主导企业的付款作为还款来源，一方面解决了主导企业的支付压力，另一方面缓解了上游客户的资金占用。

信息技术的进步，让供应链融资实现批量化，运行更高效。齐商银行利用科技手段，整合了主导企业资金流、物流、信息流和业务流，搭建了“齐银e链”智慧供应链体系，实现微贷业务纯线上操作。2018年底，齐商银行线上线下累计为近2900家企业提供了超过27亿元信贷资金支持。

“齐商银行供应链金融服务小微企业的经验表明，只要‘俯下身子、甩开膀子’将小微金融坚持下去，不但服务得起，更能服务得好，将‘小生意’做成大事业。”齐商银行副行长邹倩说。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 18 版）

(责编：冯粒、袁勃)