算好减税降费的大账（财经观）

在减税降费过程中，各地应当有“功成不必在我”的境界，不简单地以财政收入高低论英雄，而是用短期税收的“减”换取长远发展的“增”

4月1日，作为今年减税降费“重头戏”的深化增值税改革正式落地，制造业等行业税率由16%降至13%，交通运输业和建筑业等行业税率由10%降至9%。一个月后，降低企业社保缴费负担的政策也将开始实施。

今年以来，减税降费的“红包”一波接着一波，从1月1日个税专项附加扣除政策正式执行，到1月9日小微企业普惠性减税措施推出，再到《政府工作报告》提出全年减轻企业税收和社保缴费负担近2万亿元，一系列减税降费直击当前市场主体的难点，给企业和个人带来了满满的获得感和良好的预期。

作为组织财政收入的主要手段，税收既关系着每个纳税人的“红包”，也关系着各级政府的“钱包”。近2万亿元减税降费规模近年来罕见，给财政收入带来的压力也显而易见。今年前两个月，全国一般公共预算收入同比增长7%，低于去年同期15.8%的增速，其中受到减税政策影响，个人所得税收入同比下降了18.1%。而在总体税收收入中，个税仅占不到7%，增值税占比超过40%。可以预见，增值税税率下调将进一步影响财政收入增速，正如《政府工作报告》所说，这会给各级财政带来很大压力。在经济面临下行压力的背景下，一些人不免担心，大规模减税降费是否可持续，由此造成的财政收支矛盾又该如何解决？

正如一枚硬币有正反面，一项政策也会带来各种影响。对减税降费进行综合权衡时，既要算好财政收入的细账，更要算好经济社会发展的大账。

现实地看，减税降费是减轻企业负担、激发市场活力的重要举措，也是深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的必然要求。当前深化供给侧结构性改革，要在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫，其中，降低全社会各类营商成本，有效减轻企业负担，是“八字方针”的重要内容。只有让企业轻装上阵，才能更好培育经济发展新动能，让支撑高质量发展的内生动力更加强劲。

辩证地看，减税降费是另一种形式的财政支出，是宏观政策逆周期调节的重要举措。税收是促进经济社会发展的重要手段，而非经济社会发展的最终目的。通过减税降费把更多资金留给企业和个人，同样能够发挥出拉动经济增长、促进消费升级等重要作用。办好减税降费这件今年积极财政政策的大事，各级财税部门必须切实转变观念，既要努力把该收的收上来，更要全力把该减的减下去，让市场主体对减税降费更有感觉，让积极财政政策发挥出更好效果。

长远地看，减税降费是“放水养鱼”，有利于保持财政收入持续平稳增长。税收收入的多少一般取决于两个因素，即税率高低和税基大小。短期看，在税基不变的情况下，降低税率确实会造成收入减少，但从长期发展看，较高的税率可能抑制经济增长，使税基减小，税收收入下降，而减税则往往能刺激经济增长，扩大税基，最终使税收收入增加。近年来的实践一再证明，通过减税鼓励实体经济转型、新兴行业发展，最终实现税收增加，是一条可行的路子。最初实施营改增的上海等地，普遍出现了“放水养鱼”效应带来的税收良性增长，就是一个典型例证。

看清了减税降费的重要意义，就要更加坚决确保减税降费落实到位。在减税降费过程中，各地应当有“功成不必在我”的境界，不简单地以财政收入高低论英雄，而是用短期税收的“减”换取长远发展的“增”。财政部门也要发挥主观能动性，既要当好“铁公鸡”，不该花的钱“一毛不拔”，落实好一般性支出和“三公”经费的压减要求；更要打好“铁算盘”，把该花的钱花好，花在刀刃上，通过加强财政资金绩效管理、加大对重点领域和关键环节的投入力度，让有限的财政资金产生更大的效益。

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 18 版）

(责编：冯粒、袁勃)