招商银行启动金融消费服务升级工程

本报电 招商银行近日启动金融消费服务升级工程，推出“理财知识百科”，通过科普小视频、网点微课堂、理财小故事等多种形式，向客户提供专业性、实用性俱佳的金融知识，提升客户理财本领。未来招行还将在各个公众平台发布100期理财科普小视频，通过系统化、场景化的知识点，帮助客户了解和学习金融知识。同时计划举办1万场网点微课堂，将由招行资深专家担任讲师，结合身边的案例，深入浅出地普及金融知识。

（欧阳洁）

首届清华五道口首席经济学家论坛举行

本报电 首届清华五道口首席经济学家论坛近日举行。论坛以“2019中国与世界经济展望”为主题，多位知名学者、国内外机构的首席经济学家热议中国与世界经济的发展趋势。与会专家认为，杠杆率的稳定和改善对中国经济高质量发展十分重要，应采取结构性去杠杆的方式，同时应注意控制杠杆率的增速。与会专家还认为，建立竞争而非垄断的技术市场、高科技产业十分重要。

（屈信明）

《 人民日报 》（ 2019年04月01日 18 版）

(责编：冯粒、袁勃)