招商银行启动金融消费服务升级工程
本报电 招商银行近日启动金融消费服务升级工程，推出“理财知识百科”，通过科普小视频、网点微课堂、理财小故事等多种形式，向客户提供专业性、实用性俱佳的金融知识，提升客户理财本领。未来招行还将在各个公众平台发布100期理财科普小视频，通过系统化、场景化的知识点，帮助客户了解和学习金融知识。同时计划举办1万场网点微课堂，将由招行资深专家担任讲师，结合身边的案例，深入浅出地普及金融知识。
（欧阳洁）
首届清华五道口首席经济学家论坛举行
本报电 首届清华五道口首席经济学家论坛近日举行。论坛以“2019中国与世界经济展望”为主题，多位知名学者、国内外机构的首席经济学家热议中国与世界经济的发展趋势。与会专家认为，杠杆率的稳定和改善对中国经济高质量发展十分重要，应采取结构性去杠杆的方式，同时应注意控制杠杆率的增速。与会专家还认为，建立竞争而非垄断的技术市场、高科技产业十分重要。
（屈信明）
官方11天六提房地产税 专家称不会增加居民税负 近日，政府工作报告起草组成员、国务院研究室副主任郭玮在国务院新闻办吹风会上表示，房地产税立法有关部门已经在有条不紊地推进。这是3月5日至15日，短短11天内官方6次提及房地产税。 郭玮介绍，关于房地产税立法，中央经济工作会议也提…【详细】
前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 前两月财政收入增长7% 个税收入下降18% 开年财政数据凸显经济运行亮点 财政部18日数据显示，1至2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。其中，中央一般公共预算收入19415亿元，同比增长6.6%；地方一般…【详细】
赊购物品套现变卖套现 白条成了诈骗犯罪的引信？ 雪中送炭的白条成了诈骗犯罪的引信？ 3月8日，大三学生汪某等9人因诈骗京东公司110万元，被湖南长沙市天心区人民法院以诈骗罪判处10年9个月至1年2个月不等的有期徒刑。这9人中，有4人是在校大学生。他们冒用别人的身份信息，注册账…【详细】
九价疫苗普遍缺货 “一针难求”催生“预约经济” 九价HPV疫苗在国内上市以来，“一针难求”的现象始终存在。井喷需求催生大量中介机构的涌现，从而出现“预约经济” 供应现状 2018年12月6日，疫苗生产商默沙东药厂股份有限公司(MRK，注册地：美国，以下简称“默沙东”)…【详细】