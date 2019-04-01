原标题：今日起增值税新政实施 万亿减税开始落地

4月1日起，我国将开始实施新的增值税税率，包括期末留抵税额退税制度等深化增值税改革的举措将同步试行。这意味着，伴随今年深化增值税改革的全面推开，增值税万亿减税开始落地。

作为今年更大规模减税降费的“重头戏”，4月1日起实施的深化增值税改革主要包括四项核心内容：一是降低税率。将制造业等行业16%增值税税率降至13%，交通运输和建筑等行业10%增值税税率降至9%。二是进一步扩大抵扣范围。将国内旅客运输服务纳入抵扣，将不动产由分两年抵扣改为一次性全额抵扣。三是全面试行期末留抵退税，在去年部分行业试行的基础上，今年将留抵退税扩大到全行业。四是对生产、生活性服务业进项税额加计抵减。对主营业务为邮政、电信、现代服务和生活服务业的纳税人，按进项税额加计10%抵减应纳税额。

据财政部测算，几项深化增值税改革措施合计，减税降负规模将超1万亿元。

近期，相关政策接连落地。3月21日，财政部、国家税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，并公布一系列深化增值税改革的配套举措。当晚，国家税务总局接连发布3个征管文件、1个服务文件和1个工作通知，明确深化增值税改革的具体政策规定、如何执行等事项。3月29日，国家税务总局印发《国家税务总局关于坚决查处第三方借减税降费服务巧立名目乱收费行为的通知》。

随着近期增值税减税的预期日益明朗，减税红利开始提前释放。据了解，目前已有部分汽车企业提前响应，下调销售价格。“制造业行业16%的增值税税率下调3个百分点。初算下来，公司一年能省下5000多万元税款。‘钱袋子’厚实了，我们也有足够的底气和信心，在未来的道路上跑得更快更远！”四川野马汽车股份有限公司财务总监杨晓亮说。为一汽大众、东风神龙、吉利等整车制造商提供配套产品的成都继峰汽车零部件有限公司财务负责人薛华英表示，按照新的减税政策，企业一年可少缴税款40万元左右。

财政部副部长程丽华日前指出，于4月1日起实施的深化增值税改革，以制造业为减税重点，下调税率、扩大抵扣范围、试行期末留抵退税制度，都是制造业受益最明显。程丽华指出，当前，我国实体经济困难较多，通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。制造业是国民经济的基础产业，制造业享受的减税红利，还将通过价格机制由产业链条层层传递，让更多的行业受益。

国家税务总局货物和劳务税司副司长林枫对记者表示，深化增值税改革是今年减税的“主菜”，如何把这盘“主菜”炒好，把红利完完整整端上席面，切实增强纳税人获得感，是税务部门当前的首要任务。考虑到扩大进项税抵扣范围、加计抵减、增量留抵退税均为新举措，为确保这些全新的政策落地生根、切实生效，税务部门按照“简明易行好操作”的要求，实而又实，细而又细，蹄疾步稳，扎实做好各项工作。具体而言，将减税为先、规范为要，努力做好抵扣凭证管理。自主申报、自主享受，切实简化加计抵减程序。制定流程、细化操作，扎实推进留抵退税工作。记者 孙韶华

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