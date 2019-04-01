原标题：4月1日起铁路货运降价降费 预计年让利约60亿元

新华社北京3月31日电（记者齐中熙）记者从中国铁路总公司获悉，自4月1日起，铁路部门将下浮铁路货物运价，取消和降低部分货运收费，预计每年向广大货主和企业让利约60亿元，以实际行动落实中央决策部署，支持实体经济发展。

中国铁路总公司有关部门负责人介绍，根据国家有关部门通知，自4月1日起，下调铁路运输服务增值税税率，中国铁路总公司决定，同步对国铁运输的整车、零担、集装箱等货物运价相应下浮，取消翻卸车作业服务费等6项杂费，降低货车延期占用费等4项收费标准，主动将减税降费效应传递给下游企业。

该负责人表示，此次铁路货运降价降费，是继2017年以来铁路总公司连续采取一系列降费措施、累计降费200多亿元的基础上实施的又一次降费让利行动。7月1日起，铁路总公司还将采取降低专用线代运营代维护服务收费、自备车检修服务收费等措施。铁路部门将深入实施运输供给侧结构性改革，坚持以市场需求为导向，认真落实各项便民举措，优化货运产品结构，提升货运服务质量，更好地为经济社会发展提供可靠运输服务保障。

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