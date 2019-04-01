多路资金在行动  居民资金入市明显加快

目前，居民资金加速入场，险资加仓，养老金、职业年金等资金也在入市。
招商证券首席策略分析师张夏表示，居民资金入市明显。3月份主动偏股公募基金发行超过400亿元，发行规模创下一年以来新高，更是创下了单只公募基金申购破700亿元的盛况。而相应的，场内货币基金规模明显下降，3月底较去年峰值下降了近1100亿元。
融资余额是观察居民风险偏好的重要指标，3月杠杆类资金持续活跃，融资客加速入场。截至3月28日，融资余额为9114亿元，当月累计净买入1149亿元，成为当月重要增量资金。
张夏认为，目前融资余额仍不及2015年顶峰的一半。如果杠杆能够得到有效控制，融资余额保持稳定增长，则将会为市场提供持续增量资金。
“在年初以来的这波行情中，保险机构也有所加仓。”张夏表示，除此之外，养老金、职业年金、企业年金均在入市过程中。
数据显示，保险资金配置股权类比例相对低位。2月末保险资金运用余额为16.77万亿元，较前期增加494亿元;保险资金投资股票和基金部分的余额为20987亿元，占保险资金运用余额的比例为12.51%，较前期继续提升0.6%。
日前，人社部、财政部发文确定河北等9个省份2019年启动居民养老基金委托投资工作。2020年年底前所有省市区全部启动实施。同时，持续扩大居民养老基金投资规模，确保2017年及之后年度新增结余的80%用于开展委托投资，以实现既定政策目标。
根据人社部数据，截至2018年年底，累计已有17个省区市委托投资基本养老保险基金8580亿元，已经到账的资金达到6050亿元。
近日，中央国家机关及所属事业单位(壹号)职业年金计划第一笔缴费，划入壹号计划受托财产账户。业内人士表示，首笔职业年金入市标志职业年金入市已经正式启动，市场有望迎来更多增量资金。
“从外资层面来看，MSCI提高A股权重5月将会实施， 富时罗素指数纳入A股6月正式实施。”张夏表示，2019年全年A股纳入富时罗素指数、标普道琼斯指数及MSCI调整A股纳入因子等合计将给A股带来增量资金约814亿美元(约合5450亿元人民币)，其中主动增量资金607亿美元，被动增量资金207亿美元。
睿远基金总经理陈光明近日表示，从需求端而言，应引导和增加中长期资金进入市场。大力发展机构投资者，发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用，给予一些政策支持和税收优惠，推进保险、社保等长期资金入市，引导更多增量中长期资金进入市场。
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